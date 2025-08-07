KB국민카드, GS와 광복 80주년 도시락 캠페인

GS25서 광복 80주년 도시락 판매

KB국민카드는 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 16,220 전일대비 10 등락률 -0.06% 거래량 20,485 전일가 16,230 2025.08.07 10:08 기준 관련기사 GS리테일, 동자동 쪽방촌에 3000만원 상당 먹거리·생필품 전달GS25, 국가보훈부와 '광복 80주년 도시락' 캠페인 전개"약국보다 싸다" 다이소 돌풍에 시작된 가성비 전쟁 전 종목 시세 보기 close , 국가보훈부와 함께 광복 80주년을 기념하는 특별한 도시락 캠페인을 전개한다고 7일 밝혔다.

광복 80주년 도시락은 든든한 한 끼를 구현한 7첩 반상으로 구성됐다. 패키지에는 태극 문양을 모티브로 한 청색·적색 2종 디자인으로 제작했다. 광복의 상징성과 시각적 완성도를 갖췄다.

도시락 포장에는 독립운동가들의 필체를 디지털로 복원한 GS칼텍스의 '독립서체'를 활용해 윤봉길 의사의 어록인 '자유의 세상은 우리가 찾는다'는 문구를 삽입해 역사적인 메시지를 더했다.

도시락 구매 고객에게 키보드 키캡 4종(대한, 독립, 만세, 태극기) 중 1종을 랜덤 증정하는 이벤트도 진행한다. 해당 키캡은 20만개 한정으로 제작했다. 전국 GS25 매장에서 도시락 구매 시 제공한다.

KB국민카드 관계자는 "광복 80주년을 맞아 일상 속에서 광복의 의미를 되새기고 든든한 한끼를 나누고자 캠페인에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 역사적 의미가 깃든 다양한 활동을 통해 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



