[특징주] 한화오션 52주 신고가 경신…'마스가' 기대감

한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 118,100 전일대비 3,900 등락률 +3.42% 거래량 2,023,308 전일가 114,200 2025.08.07 09:36 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능! 전 종목 시세 보기 close 주가가 사상 최고가를 경신했다. 미국 해군 유지정비보수(MRO) 사업 기대감이 커지면서 향후 신규 함정 건조까지 기대감이 번지는 분위기다.

7일 오전 9시29분 기준 한화오션 주가는 전날 대비 4.46% 오른 11만9300원을 기록했다. 올해 들어 연이어 사상 최고가를 경신하는 모습이다.

최근 HD현대중공업이 미 해군 함정 MRO 사업 첫 수주에 성공하면서 관련 사업 확대 기대감이 커진 것으로 풀이된다. 국내에서 한화오션은 미 해군 MRO 선도 업체로 꼽힌다.

마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트와 함께 미국과 K조선 동맹 강화 움직임이 향후 수혜로 이어질 것으로 예상된다. 향후 미군 함정 신조, 미국 조선 공급망 재구축 등 생태계 전반으로 시장이 커질 것을 기대하는 분위기다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



