문체부 문화예술 할인쿠폰 210만장 배포…'공연 1만원·전시 3000원' 할인

문화체육관광부는 예술경영지원센터(예경), 한국문화예술위원회(예술위)와 함께 국민의 문화 향유 기회를 확대하고 문화예술 소비를 활성화하기 위해 오는 8일부터 공연·전시 할인권 총 210만장을 배포한다고 7일 밝혔다. 이번 할인권 행사는 민생 회복을 위한 새 정부 2025년 2차 추가경정예산 100억원으로 추진하는 사업이다.

공연 할인권 50만장, 전시 할인권 160만장이 배포된다. 국민 누구나 놀 인터파크, 멜론티켓, 타임티켓, 티켓링크, 예스24 등 온라인 예매처 5곳에서 예매처별 1인2매 선착순으로 발급된다. 8일 오전 10시부터 9월19일 오후 11시59분까지 약 6주간 온라인으로 신청할 수 있으며, 준비된 수량이 모두 소진되면 발급이 종료된다.

공연 할인권은 1매당 1만원, 전시 할인권은 1매당 3000원이며, 예약 부도 등을 최소화하기 위해 관객 최소 부담액이 적용된다. 공연은 총결제금액 1만5000원, 전시는 총결제금액 5000원 이상일 때 할인권을 적용할 수 있다. 다만 결제 1건당 할인권 1매(예매처별 2매까지 적용 가능)가 적용되므로 할인권 금액보다 가격이 낮은 공연·전시라도 티켓을 여러 장 구매하여 최소 결제 금액 이상이면 할인권 사용이 가능하다.

예를 들어 입장권 가격이 8000원인 공연은 할인권 적용이 불가능하지만 2장을 구매해 1만6000원을 결제할 경우 최소 부담액 1만5000원을 넘기 때문에 할인권을 사용할 수 있다.

발급받은 할인권은 발급 종료일인 9월19일까지 사용해야 하며, 11월30일 이내 관람 예정인 공연·전시에 한해 적용할 수 있다. 할인 적용 대상 공연 분야는 연극, 뮤지컬, 서양음악(클래식), 한국음악(국악), 무용, 복합 등이며 대중음악과 대중무용은 제외된다.

전시의 경우 전국 국공립·사립 등의 미술관 등 다양한 전시공간에서 진행되는 시각예술분야 전시, 아트페어 및 비엔날레에 적용할 수 있으며, 산업 박람회 등은 제외된다. 정부는 미사용된 할인권이 발생할 경우 10월에 추가로 배포할 예정이다.

온라인 예매처 5곳 중 타임티켓에서는 비수도권(서울·경기·인천 제외)에서 열리는 공연·전시에만 적용할 수 있는 비수도권 전용 할인권을 추가로 2매 발급(총 4매 지원)한다. 지역 주민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 공연·전시 활성화를 도모하기 위해서다. 다른 4곳 예매처에서도 시스템 구축이 완료되면 발급을 개시할 예정이다.

노년층과 장애인 등 온라인 취약계층의 접근성을 높이기 위해 유선 종합안내 창구도 운영하고, 온라인 예매처에서 운영하는 전화 예매시스템을 통해서도 할인권 발급을 지원한다. 특히 공연 할인권 1만 장은 장애예술 공연장인 모두예술극장에 별도 배포하고 모두예술극장의 예약시스템과 연계해 할인권을 편리하게 사용할 수 있도록 운영할 예정이다.

최휘영 장관은 "이번 공연·전시 할인권이 국민 누구나 일상에서 문화예술을 더욱 가깝게 누릴 수 있는 계기가 되는 동시에, 지역 공연·전시장에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "문체부는 앞으로도 전 국민의 문화 향유 기반을 확충하고 지역 문화예술을 활성화하는 데 지속적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.





