케이뱅크, 은행권 최고금리·월 최대 한도 적금 출시

케이뱅크가 고객 혜택을 대폭 강화한 수신상품을 출시한다. 월 납입 한도를 최대한 높이고 매월 이자를 받을 수 있는 적금상품이다. 시각적 재미를 더해 재미도 챙길 수 있어 애플리케이션(앱) 활성화에 기여하겠단 전략이다.

케이뱅크는 오는 13일 '데굴데굴 농장' 적금을 출시한다. 자유롭게 입금하고 매월 이자를 받아가는 적금으로, 월 적립한도는 1000만원이다. 가입기간은 6개월과 1년이다. 상품 출시 사전알림을 신청한 사람 중 당첨된 1만명에게 연 5%(세전) 금리를 적용한다. 만일 매월 1000만원씩 1년 동안 저축할 경우 325만원(세전) 이자를 수령할 수 있다. 기본금리는 2.5%다.

이 상품은 현존하는 은행권(1금융권) 자유적금 상품 중 금리가 가장 높으면서 월 납입한도 또한 가장 높다. 6일 기준 은행연합회에 공시된 만기 12개월 자유적금 35개 상품 중 최고금리 5% 상품은 두 개(경남은행 '사장님 걱정 ZERO적금', 토스뱅크 '아이 적금') 있지만, 한도는 각각 300만원, 20만원에 불과하다. 납입한도가 1000만원이 넘거나 한도가 없는 상품도 5개 있으나 최고금리가 2~2.6%다. 6개월 상품 중에선 국민은행의 'KB 특별한 적금'이 최고금리가 6%이지만, 월 납입한도가 30만원이다.

대부분 자유적금 상품이 만기일시지급(만기일 또는 해지 요청 시 이자를 지급하는 방식)인데 반해 이 상품은 매월 이자를 지급받는 '월이자지급식' 방식인 것도 특징이다. 자유롭게 납입할 수 있는 파킹통장과 정해진 기간에 이자를 주는 자유적금의 장점을 모아 만든 것이다.

시각적인 재미도 차용했다. 농장에서 과일을 수확하는 컨셉으로, 매월 받는 이자를 수확한 '과일'로 표현한 것으로 보인다. 이에 따른 이벤트도 있다. 8개 과일 중 가장 많은 선택을 받은 과일에 투표한 고객 1000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 지급할 예정이다.

이번 상품 출시는 고객의 긍정적 감정을 자극하는 금융 상품을 제공해 뱅킹 앱의 몰입도를 높이는 '도파민 뱅킹'의 일환으로 보인다. 케이뱅크는 지난 6월 월트디즈니와 협업해 '릴로&스티치'를 주인공으로 한 '궁금한 적금 시즌3'를 출시했다. 시즌 1부터 3까지 고객 재가입률이 90%에 달하는데, 이에 대해 케이뱅크는 '도파민 뱅킹'의 요소를 잘 담아냈기 때문이라고 설명했다. 매일 돈을 입금하면 랜덤 금리와 캐릭터 관련 이야기가 열리는데, 재미와 보상을 중시하는 젊은 세대(전체 가입자 66%가 30대 이하)를 중심으로 호응을 이끌어냈다. 이에 출시 한 달 반 만에 15만좌를 돌파한 바 있다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



