본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광양백운산산림박물관, 대자연 '코카서스' 추천한다

호남취재본부 허선식기자

입력2025.08.07 08:48

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털 클라이밍·동굴벽화그리기 등 다채

전남 광양시가 폭염과 폭우가 반복되는 등 심각한 기후 위기를 피부로 체감하는 초유의 여름방학을 맞아 아이들과 함께 가볼 만한 곳으로 백운산산림박물관을 추천한다고 7일 밝혔다.


백운산산림박물관은 소중한 숲의 가치와 중요성을 일깨우고 준엄한 자연의 경고에 귀를 기울일 수 있는 시간을 제공하는 곳으로 백운산자연휴양림 내에 위치한다.

광양 백운산산림박물관의 미디어아트 감상실, 이곳에서는 소파에 몸을 파묻고 잔잔한 음악과 함께 스크린에 펼쳐지는 어치계곡의 구시폭포 등 백운산의 사계를 그린 미디어아트를 감상할 수 있다. 광양시 제공

광양 백운산산림박물관의 미디어아트 감상실, 이곳에서는 소파에 몸을 파묻고 잔잔한 음악과 함께 스크린에 펼쳐지는 어치계곡의 구시폭포 등 백운산의 사계를 그린 미디어아트를 감상할 수 있다. 광양시 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 1월 개관한 백운산산림박물관은 제1전시실 '숲이 사라져요', 제2전시실 '숲은 소중해요', 제3전시실 '숲과 함께해요' 등 총 3개의 전시실로 구성돼 있다.

제1전시실은 자연재해로 얼룩지고 생태계의 파괴로 황폐해진 숲의 현장 등 병들어 신음하는 지구와 산림 생태의 위기를 가감 없이 조명한다.


제2전시실은 동식물 등 백운산의 생태와 나뭇잎 화석, 디지털 클라이밍, 야광 동굴벽화 그리기, 미디어아트 등의 다양한 체험을 통해 자연의 소중함을 일깨운다.


제3전시실은 푹신한 빈백(콩주머니) 소파에 몸을 파묻고 잔잔한 음악과 함께 스크린에 펼쳐지는 어치계곡의 구시폭포 등 백운산의 사계를 그린 미디어아트를 감상할 수 있다.

개관 첫 전시인 박하나 작가의 초대전 '산'은 거대하고 웅장한 코카서스 산의 이국적인 풍경을 통해 오는 30일까지 대자연에 대한 방문객들의 경외감을 불러일으킬 예정이다.


특히, 벽인천인, 수산복해, 동빙가절 등의 작품 제목과 내레이션하듯 담담하게 서술한 작품 설명에는 삶을 대하는 작가의 섬세한 열정과 인문학적 깊이가 고스란히 배어있다.


이현주 관광과장은 "백운산산림박물관은 자라나는 아이들이 다양한 놀이와 체험을 통해 숲의 소중함을 배울 수 있는 여름방학의 성지"라면서"본격적인 여름방학과 휴가를 맞아 재미와 의미, 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 광양여행을 추천한다"고 말했다.


이어 "백운산산림박물관이 위치한 백운산자연휴양림은 치유의 숲, 목재문화체험장, 생태숲, 황톳길 등 쉼과 체험을 선사할 힐링 콘텐츠를 가득 품고 있으며, 인근에는 백운산 4대 계곡에 포함된 동곡계곡, 성불계곡 등이 있어 가족 여행 최적지"라고 덧붙였다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"종일 틀었는데 어쩌나"…하루 5시간 에어컨 틀면 전기료 '11만원'

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기