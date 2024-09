미래운용, 美 나스닥 증권거래소와 ‘나스닥xTIGER ETF 세미나’ 개최

미래에셋자산운용은 미국 나스닥 증권거래소(NASDAQ)와 ‘나스닥×TIGER ETF 세미나를 개최했다고 9일 밝혔다.

포시즌스호텔 서울에서 열린 이날 세미나는 미국 나스닥 증권거래소가 국내에서는 처음으로 개최한 글로벌 투자자 대상 세미나다. ‘Capturing New Investment Opportunities - AI Semiconductor and Beyond’ 주제로 진행된 세미나에서 미국 나스닥 증권거래소는 전 세계 최초로 한국에서 TIGER ETF와 함께 ‘미국AI필라델피아반도체 지수’를 공개했다.

이 자리에는 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표 김남기 부사장과 나스닥 뉴욕 본사의 인덱스 사업부문 글로벌 총괄 헤드 에밀리 스펄링 수석부사장(Emily Spurling, Global Head of Index), 인덱스&어드바이저 솔루션 부문 총괄 헤드 션 와서먼 부사장(Sean Wasserman, Head of Index & Advisor Solutions) 등 양사의 ETF 비즈니스를 대표하는 주요 인사들이 참석했다.

에밀리 스펄링 수석부사장은 “30년 만에 새로운 반도체 투자 지수를 산출해 기대가 크고, 이를 한국에서 발표할 수 있어서 기쁘게 생각한다”며 “이는 미래에셋과의 파트너십을 통해 얻은 뛰어난 결과물이며, 앞으로도 TIGER와의 협업을 통해 시너지를 발휘해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

나스닥 아시아태평양 지부 인덱스 리서치 총괄 헤드인 데이빗 초이(David Tsoi, Head of Index Research)는 ‘Outlook of AI Semiconductor Market and Introduction of the ASOX Index’에 대한 발표를 통해, AI 반도체에 투자하는 ‘PHLX US AI Semiconductor Index’(ASOX, 미국AI필라델피아반도체 지수)’를 새롭게 공개했다.

이는 나스닥 증권거래소가 1993년 ‘PHLX Semiconductor Sector(SOX, 미국필라델피아반도체 지수)’를 선보인 이래 30여년만에 새롭게 발표하는 글로벌 반도체 투자 지수다. ‘미국필라델피아반도체 지수’에서 AI 반도체 밸류체인과 연결되는 팹리스, IP&EDA, 장비, 후공정, 파운드리 기업만을 선별하는 등 글로벌 AI 반도체 주도 기업 비중을 확대해 미래 반도체 시장을 대표할 것으로 기대된다.

이날 세미나에서는 미래에셋자산운용 ETF운용부문의 김민 캐피탈마켓 본부장, 이정환 ETF운용본부장이 연사로 나서 ‘TIGER 나스닥 ETF’에 대한 소개 발표도 진행됐다.

미래에셋자산운용은 2010년 국내 최초 나스닥100 지수를 추종하는 ‘TIGER 미국나스닥100 ETF’, 국내 유일 미국 필라델피아반도체 지수에 투자하는 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’ 등 나스닥 지수를 활용한 다양한 혁신 상품들을 선보여왔다.

이달 6일 기준 TIGER 나스닥 ETF 전체 순자산 규모는 8조원에 달한다. 이날 최초 공개된 ‘미국AI필라델피아반도체 지수’도 미국 나스닥 증권거래소와 미래에셋 TIGER ETF가 협력해 산출된 지수로, 향후 글로벌 반도체 투자의 새로운 대표 지수가 될 것으로 예상된다

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표 부사장은 “미래에셋 TIGER ETF는 혁신을 대표하는 국내 최대의 ETF 브랜드로서 글로벌 혁신의 아이콘인 미국 나스닥 증권거래소와 오랜 기간 협업해 왔다”며 “AI시대를 선도하는 새로운 반도체 지수로, 레거시 프리(Legacy Free) 포트폴리오를 구축해 혁신 성장 산업에 대한 투자 저변 확대에 지속적 노력을 하겠다”고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>