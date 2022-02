보안성·휴대성 강화…삼성전자, 신제품 '갤럭시 북2 프로' 공개

28일(한국시간) '삼성 갤럭시 MWC 이벤트' 온라인 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 삼성전자가 28일(한국시간) 온라인을 통해 '삼성 갤럭시 MWC 이벤트 2022(Samsung Galaxy MWC Event 2022)'를 열고, 노트북 신제품 '갤럭시 북2 프로(Galaxy Book2 Pro)' 시리즈를 공개했다.

제품은 '갤럭시 북2 프로' 시리즈는 'S펜'을 지원하는 '갤럭시 북2 프로 360'과 5G 이동통신을 지원하는 '갤럭시 북2 프로' 2종으로 구성됐다. 갤럭시 DNA를 PC에 접목해 강력한 성능과 휴대성을 모두 갖춘 것이 특징이다. 빠르게 변화하고 있는 학습과 업무 문화를 반영해 유연성과 다양한 기능을 제공한다. '갤럭시 북2 프로' 시리즈는 15.6형과 13.3형 디스플레이 모델로, 전세계 시장에 4월에 출시된다. '갤럭시 북2 프로'는 그라파이트와 실버, '갤럭시 북2 프로 360'는 버건디, 그라파이트, 실버의 3가지 색상으로 구성됐다. 국내에서는 3월 18일부터 사전 판매를 진행한다.

삼성전자 MX사업부 NC(New Computing) 개발 팀장 김학상 부사장은 "'갤럭시 북2 프로' 시리즈는 갤럭시 생태계와 매끄럽게 연동되고, 미래의 업무 환경이 효율성과 가능성을 확대시켜 PC를 재정의하는 제품"이라고 말했다.

보안성·휴대성 강화

'갤럭시 북2 프로' 시리즈는 일반 소비자 대상 노트북 중 최초로 마이크로소프트(MS)의 기업용 보안 솔루션인 '시큐어드 코어 PC(Secured-Cored PC)' 규격을 충족하며 강력한 개인 정보 보호 기능을 갖췄다. 원격이나 하이브리드 환경에서 학습이나 업무를 하는 사용자들의 증가 트렌드를 반영한 것이다.

'시큐어드 코어 PC' 규격은 하드웨어·소프트웨어·펌웨어 등 단계별로 보안을 강화해 잠재적인 사이버 공격에 대비한다. 기존에는 금융·헬스케어·정부 등 높은 보안성을 요구하는 업종에서 사용됐다. '시큐어드 코어 PC' 솔루션은 노트북 운영체제에 대한 공격이나 승인되지 않은 접근으로부터 데이터를 안전하게 보호할 수 있도록 메모리와 주요 부품을 하드웨어적으로 분리하며, 펌웨어 공격에 대비한 고급 보안 기술도 지원한다.

강력한 휴대성과 연결성도 제공한다. 빠르고 안전한 5세대(G) 이동통신, 기존 와이파이 대비 지연 시간을 대폭 줄인 와이파이 6E를 지원한다.

제품은 동급 최고 수준의 초슬림·초경량 디자인을 갖췄다. '갤럭시 북2 프로' 시리즈는 외장 그래픽 카드 모델을 제외한 전 모델이 11mm대로 얇으며, 특히, '갤럭시 북2 프로' 13.3형 모델은 11.2mm 두께에 무게는 870g에 불과하다. 한번 충전하면 최대 21시간 사용이 가능한 배터리도 탑재했다. 65W 고속 충전을 지원하는 USB-C 타입 범용 충전기를 제공해 모든 갤럭시 기기에 사용할 수 있다.

노트북 사용성· 편의성 극대화

'갤럭시 북2 프로' 시리즈는 최신 인텔 12세대 코어 프로세서를 탑재했다. 인텔과 삼성전자는 긴밀한 협업을 지속해 '갤럭시 북2 프로' 시리즈의 하드웨어와 소프트웨어에 최적화된 성능을 제공한다. 최대 87도로 전작 대비 더 넓은 시야각을 제공하는 1080p FHD 카메라를 탑재했다.

사용자가 어떤 조명이나 배경에 있든 최상의 화상 통화 환경을 만들어주는 '스튜디오 모드'도 한단계 진화했다. '오토 프레이밍(Auto Framing)'을 지원해 사용자가 움직여도 항상 화면 가운데로 보여 질 수 있도록 해준다.

오디오 경험도 한단계 발전했다. 양방향 AI 노이즈 캔슬링을 지원해 사용자와 통화 상대방의 배경 소음을 모두 제거해줘 매 단어를 정확하게 들을 수 있다. 또한 최대 5W 출력의 스마트 앰프와 AKG 및 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 서라운드 기술도 탑재했다.

삼성 계정 매니저를 통해 한번만 등록하면, 사용자는 '갤럭시 북2 프로' 시리즈에서 각 앱별로 사용자 이름과 비밀번호를 입력하지 않아도 삼성 갤러리, 삼성 노트 등 갤럭시 기기의 컨텐츠와 앱을 이용할 수 있다. 갤럭시 버즈도 클릭 한번으로 바로 연동할 수 있다.

'갤럭시 북 스마트 스위치'를 통해 기존 윈도 기반 노트북에 저장되어 있는 사진이나 데이터, 노트북 설정을 빠르게 전송할 수 있다. '사용자 휴대폰(Your Phone)'으로 갤럭시 스마트폰과 연결하면, '갤럭시 북2 프로' 시리즈에서 스마트폰의 최근 사용 앱 확인할 수 있다. 블록체인 기술 기반으로 안전하게 콘텐츠를 공유할 수 있는 '프라이빗 쉐어(Private Share)'도 처음 지원한다. 콘텐츠를 확인할 수 있는 기간 설정뿐 아니라 콘텐츠 보기나 캡처를 제한할 수 있는 기능이 추가됐다. '갤럭시 북2 프로' 시리즈는 스마트싱스(SmartThings)와의 연동을 통해 스마트 홈 허브 역할도 한다.

폐어망 재활용 소재 적용

'갤럭시 북2 프로' 시리즈는 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 갤럭시 사용자들이 보다 지속 가능한 라이프스타일을 추구하는데 동기를 부여할 수 있도록 기획됐다. 삼성전자는 전략 스마트폰 '갤럭시 S22'와 '갤럭시 탭S8' 시리즈에 적용한 폐어망 재활용 소재를 '갤럭시 북2 프로' 시리즈의 터치패드 홀더와 브래킷(bracket) 내부에 적용했다.

다양한 갤럭시 기기로의 폐어망 재활용 소재 적용 확대는 갤럭시 생태계를 위한 친환경 비전인 '지구를 위한 갤럭시(Galaxy for the Planet)' 실현을 위한 중요한 여정 중 하나다. 또한, '갤럭시 북2 프로' 시리즈는 배터리 수명을 연장해주고 대기 전력을 낮춰 배터리 교체 필요성을 줄여주는 새로운 알고리즘이 적용됐으며, 글로벌 안전인증기관인 UL의 친환경 제품 인증인 '그린가드 골드'를 획득한 AMOLED 디스플레이를 탑재했다. 제품 포장재도 지속가능한 소재로 만든 종이로 만들어졌다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr