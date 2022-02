국민의힘, 'AI윤석열' 통해 공약 홍보…동네 곳곳 누빈다

AI윤석열, 유세차 영상 통해 지역 맞춤 공약 홍보

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘이 AI윤석열을 통해 지역 공약을 홍보하는 '방방곡곡 AI윤석열' 영상을 선보였다. 유세차에 AI윤석열이 등장하는 영상을 틀어 동네 곳곳의 공약을 적극적으로 알리겠다는 취지다.

국민의힘 홍보본부는 25일 "선거운동 기간 동안 윤석열 후보와 국민의힘은 우리 동네가 바뀌고, 대한민국이 바뀌고, 국민의 삶이 바뀌는 우리 지역 맞춤형 공약을 말씀드리는 데 최선을 다 해 나갈 것"이라며 이 같은 내용을 공개했다.

방방곡곡 AI윤석열은 코로나19 장기화 상황에서의 소통 대안으로 AI윤석열이 선거 유세차에 탑승해 전국 방방곡곡 동네 공약을 알린다는 콘셉트로 제작됐다.

영상은 각 지역의 친숙한 랜드마크 배경과 함께 우리 동네 공약, 우리 시도 공약을 AI윤석열이 설명하는 방식으로 구성됐다.

17개 시도 주요 영상은 윤 후보 홈페이지 내 '윤집' 사이트를 통해 확인할 수 있다. 또 우리 동네 AI 윤석열은 윤 후보 유세 현장 또는 가까운 우리 동네 국민의힘 유세차에서 확인할 수 있다.

