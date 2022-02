티사이언티픽, OGQ와 지분 혈맹 맺고 NFT콘텐츠 시장 공략

[아시아경제 장효원 기자] 티사이언티픽 티사이언티픽 057680 | 코스닥 증권정보 현재가 3,680 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 372,434 전일가 3,680 2022.02.25 09:49 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다하락장에도 外인 폭풍매수한 "제2의 비덴트” close (대표 김상우)은 네이버와 아프리카TV가 주요주주로 참여한 글로벌 콘텐츠플랫폼 ‘오지큐(OGQ)’에 전략적 투자를 결정했다고 24일 밝혔다.

투자금액은 약 350억원으로 OGQ 유상증자에 참여해 3대주주 지위를 확보하는 구조다.

OGQ는 191여개국 1700만명의 소셜 크리에이터 및 28억건의 콘텐츠 다운로드 실적을 보유하고 있으며 창작자(크리에이터)가 만든 이미지, 동영상, 폰트, 스티커, 음원은 물론 메타버스 서비스에서 사용되는 3D콘텐츠를 사고 팔 수 있는 저작권 검증 프로세스를 갖춘 점이 특징이다.

2021년 하반기에는 네이버를 필두로 아프리카TV, YG인베 등 투자처로부터 2000억 이상의 기업가치를 인정받아 650억 규모의 시리즈B투자를 마쳤다.

투자의 배경으로는 폭발적인 성장성을 보유한 저작권 콘텐츠를 꼽았다. 글로벌 시장을 겨냥한 OGQ는 향후 IP콘텐츠, 커머스 유통은 물론 NFT 등 신규시장으로의 블록체인 기술력 및 확장성이 기대된다는 설명이다.

티사이언티픽은 이번 투자 결정으로 네이버 OGQ마켓과 기존 모바일쿠폰 서비스 사업 인프라를 활용하여 디지털자산 기반의 NFT콘텐츠 쿠폰화 유통 사업 및 NFT마켓 등 블록체인 기반 신사업 영역에 다양한 협력을 도모할 계획이다.

회사 관계자는 “OGQ의 성장 잠재력을 높게 평가함과 동시에 전략적 공조를 더욱 확고히 하기 위해 이번 투자를 단행했다”며 “이를 시작으로 M&A 전략을 통해 시너지를 창출할 수 있는 블록체인, 가상자산 산업 영역에 진출 목표를 더욱 분명히 했다”고 밝혔다.

한편 티사이언티픽은 1월27일 임시주주총회를 통해 블록체인기반 암호화 자산매매업, NFT판매사업, 가상화폐 거래소업, 가상현실 서비스업 등 관련 사업의 사업목적을 추가했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr