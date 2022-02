전남지역 한 공기관 센터장 연임될까 ‘내부 시끌’

‘직장 괴롭힘’ 징계받은 센터장 임기 연장 평가 앞둬 직원들 불안 호소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지역에 소재한 한 공기업 A센터가 센터장 임기 연장을 두고 시끄럽다.

직원 일부가 센터장 임기 연장을 반대하고 나서면서다.

23일 전남도와 A센터 직원들에 따르면 현 센터장 B씨의 임기가 내달 24일 만료됨에 따라 오는 25일 연임평가가 진행될 예정이다.

센터장은 과거 연임 규정이 없었지만 지난해 법 개정으로 1회 연장만 인정됐다. 이에 따라 10여 년간 센터장직을 맡아온 B씨는 처음으로 연임평가를 받게 됐다.

문제는 센터 직원 일부가 B씨의 연임을 반대하고 있다는 점이다.

직원들은 B씨가 ▲잦은 욕설과 고성 ▲근무시간 외·내 부당한 업무 지시 ▲박사논문 일부 작성 지시 ▲성과금 부당 환수 지시 등 다수의 갑질을 일삼고 있다고 주장하고 있다.

실제 직원 일부가 지난해 11월 센터가 소속된 기관 감사실에 B씨의 각종 비위행위에 대한 감사를 요청한 초유의 사태가 일어나기도 했다.

감사실은 ‘직장 괴롭힘’을 인정, 나머지 사안은 증거불충분으로 ‘감봉’의 징계가 결정됐지만 수상 실적 등 경감 사유를 인정해 ‘견책’과 공간 분리 조처됐다. 이에 따라 B센터장은 현재 타지역 사무실에서 근무하고 있다.

징계는 파면·해임·강등·정직 등의 중징계와 감봉·견책 같은 경징계로 나뉜다. 견책은 가장 낮은 수위의 징계다.

때문에 직원들 사이에서는 시대착오적 처분이라는 거센 비난이 일기도 한 것으로 알려졌다.

센터 직원 C씨는 “센터 직원들은 직장 내 갑질 가해자인 B센터장이 연임할 경우 업무 보복, 갑질 피해의 반복 등을 심각하게 우려하고 있다”며 “평가 진행이 정말 공정하게 진행돼야 할 엄중한 상황이다”고 토로했다.

해당 센터는 전남도와 특허청이 공동출자한 기관으로 업무분장상 전남도가 운영기관의 성격을 가지고 있다. 말 그대로 운영지침 등에 대해서만 소관하고 있으며 내부 인사 규정 등에 대해서는 중앙기관에서 맡는다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr