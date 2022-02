윤석열 지지 선언한 정운현에 엇갈린 여야…"실망스러워" vs "선구적 선택 환영"

정운현 "따가운 비판·질책, 겸허히 받아들이겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 이낙연 더불어민주당 총괄선대위원장의 측근으로 꼽히는 정운현 전 국무총리 비서실장이 윤석열 국민의힘 대선 후보를 공개 지지하면서 21일 여야가 엇갈린 반응을 보이고 있다. 민주당은 "안타깝고 실망스럽다"는 반응을 보인 반면 국민의힘은 "선구적 선택"이라며 환영했다.

정운현 "尹 돕겠다…'괴물' 대통령보단 '식물' 대통령 선택"

앞서 이날 오전 정 전 실장은 자신의 페이스북을 통해 "얼마 전 미국의 '워싱턴포스트'는 '제20대 한국 대선은 차악을 뽑는 선거'라고 지적했다. 제가 윤 후보를 돕기로 한 것은 바로 그 차악(次惡)을 선택한 셈"이라며 윤 후보에 대한 지지를 선언했다.

그는 "윤 후보를 두고도 말이 많다. 국정경험이 부족하고 무식하다는 지적도 있고, 또 '검찰공화국'을 우려하는 목소리도 많다. 저도 잘 안다. 제가 윤 후보를 지지한다고 해서 그의 삶과 생각을 전부 다 공감하는 것도 아니다"며 "그러나 저는 대통령이 만물박사여야 한다고 생각하진 않는다. 그보다는 정직성, 투철한 공인의식, 리더로서의 자질 등이 더 중요하다"고 했다.

이어 "자기가 한 말을 손바닥 뒤집듯 하는 후보, 보통 사람의 도덕성만도 못한 후보, 부끄러움을 모르는 후보가 아무리 좋은 공약을 쏟아낸들 그 약속은 믿을 수 없다"며 "덜 익은 사과는 익혀서 먹을 수 있지만 썩은 사과는 먹을 수 없다. 저는 예측 불가능한 '괴물 대통령'보다는 차라리 '식물 대통령'을 선택하기로 했다"고 강조했다.

與 "정운현 행보 안타깝고 실망스러워"

윤 후보를 공개 지지한 정 전 실장에 민주당 측에서는 "실망스럽다"는 목소리가 나오고 있다.

이 위원장의 비서실장인 이병훈 의원은 자신의 페이스북을 통해 "정 전 실장의 행보가 안타깝고 실망스럽다. 분명히 말씀드린다. 이낙연 경선캠프는 경선이 끝난 후 해단식을 끝으로 공식적으로 해체했다"며 "정 전 실장은 그 이후 이 위원장을 대변하거나 활동한 바 없다. 사전에 논의한 바도 없다는 사실을 알려드린다"고 선을 그었다.

정청래 민주당 의원 또한 정 전 실장을 향해 "잘 가시오. 멀리 안 나간다. 많이 배고프셨나 보다"라고 비꼬았다. 그는 "당신 한 사람의 분노 유발로 열 사람을 결집시키고 있다'며 "오히려 고맙다"고 비판했다.

민주당 선대위 동물권위원회 공동위원장인 우희종 서울대 수의대 교수는 정 전 실장 게시글에 댓글을 달아 "심정과 고민이 이해된다"면서도 "침묵이라면 자연스럽지만, 윤석열이라는 것은 의외다. 아쉽다"고 했다.

野 "선구적 선택 환영…국민 통합 위해 노력할 것"

반면 국민의힘 측은 정 전 실장에 환영의 뜻을 표했다. 이준석 국민의힘 대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "8년 전 정운현 선생님과 우연한 기회에 같이 찍었던 방송이 기억난다"며 "그때도 선생님께 언젠가 보수정당도 전라도에서 활동할 수 있는 기반을 얻고 싶다고 이야기했었는데 이제 그 틀이 마련되는 것 같다"고 적었다.

윤기찬 국민의힘 선거대책본부 대변인 또한 논평을 통해 "대한민국의 미래를 위해 진영이 아닌 후보의 자질과 국민을 선택한 정 전 실장의 선구적 선택을 환영하며, 국민의힘과 윤 후보는 국민의 통합과 미래를 위해 더욱 더 노력할 것"이라고 했다.

한편 논란이 커지자 정 전 실장은 페이스북에 재차 글을 올려 "오늘 많은 의견을 받았다. 공감, 비난이 뒤섞여 있다. 예상했던 것보다 반응이 훨씬 더 크다"며 "이 모두는 제가 감당할 몫이다. 동지들의 따가운 비판과 질책, 겸허히 받아들이겠다"고 말했다.

