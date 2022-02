애경산업, 허브마리1848 드라이시트 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 애경산업의 허브마리1848은 ‘허브마리1848 드라이시트’를 선보였다고 21일 밝혔다.

허브마리1848 드라이시트는 의류 건조 시 섬유 보호는 물론 건조 후 기분 좋은 향을 전달해주는 의류 건조기 전용 제품이다.

제주의 향기를 담은 기분 좋은 동백꽃 향기의 ‘카멜리아 힐’과 고급스럽고 은은한 한란 향기의 ‘오키드 힐’ 2종으로 출시됐다. 제주 지역의 따뜻한 햇살과 건강한 토양이 만들어 준 제주산 내추럴 허브에센스를 함유해 풍부하고 싱그러운 향이 오랫동안 유지되는 것이 특징이다.

허브마리1848 드라이시트는 건조 시 발생하는 마찰을 줄이기 위해 ‘마찰 방지 성분’을 함유해 옷감 손상을 줄였으며, ‘정전기 방지 효과’를 더해 건조 후 발생할 수 있는 정전기를 줄이고 옷감을 부드럽게 유지해준다. 또한 피부에 직접 맞닿는 의류에 부담없이 사용할 수 있도록 피부자극테스트를 완료했다.

네이버 애경산업 직영몰, 쿠팡 등 온라인에서 만나볼 수 있다.

