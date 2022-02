울산과학기술원, ‘신흥 대학’ 국내 1위 올랐다 … 개교 50년 이하 대학 평가서 세계 11위

영국 대학평가기관 THE, 세계 539개大 논문 피인용도·국제화 점수 매겨

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산과학기술원(UNIST)이 영국의 대학평가기관 THE(Times Higher Education)가 발표한 2022 신흥대학평가(Young University Rankings)에서 국내 1위를 차지했다.

신흥대학평가는 개교 50년 이하의 ‘젊은’ 세계 대학들을 대상으로 진행되는 평가이다. 역사가 짧은 측면에서 평판도 비중을 낮게 조정해 13개 지표를 기준으로 한다. 2022년 평가는 74개국 539개 대학을 대상으로 됐다.

UNIST는 지난해 국내 3위에서 단숨에 두 계단 올라 1위 자리에 올랐다. 국내 순위는 UNIST, POSTECH, GIST, 아주대학교, 인천대학교 순이었다.

지난해 1위였던 KAIST는 개교 50년 이상 대학으로 분류돼 올해부터 평가대상에서 빠졌다.

세계 순위는 지난해 10위에서 한 계단 내린 11위다. 전체 1위는 파리과학인문대(PSL)였다. 이어 난양공대, 홍콩과기대, 로테르담 에라스무스대, 홍콩폴리텍대가 5위권을 형성했다.

UNIST는 평가 부문별 점수에서 전반적인 상승세를 이어갔다. 교육, 연구, 산업체수입, 국제화 점수가 모두 지난해 평가보다 올랐다. 논문 피인용도와 국제화 점수는 국내 대학 중 가장 높았다.

이용훈 총장은 “탄소중립, 반도체, 바이오, 의과학 등 신성장 동력을 중심으로 지역과 국가의 미래를 이끄는 대학으로 한 단계 더 도약할 것”이라고 말했다.

