"산불 발생 복구 최소 30년 소요"...양천구, 24시간 산불 감시 등 봄철 산불방지 종합대책 총력

24시간 산불 감시활동, 유관기관 합동 산불진압 시범훈련, 명예 산불지킴이와 함께하는 산불방지캠페인 등 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 2월1일부터 5월15일까지를 봄철 산불조심기간으로 지정, 산불방지 대책본부를 가동 중이라고 밝혔다.

산림청 통계에 따르면 최근 10년간 연평균 474건 산불이 발생하고 있으며, 그 중 67%가 봄철에 집중적으로 발생한 것으로 나타났다.

산불은 한 번 발생하면 복구에만 최소 30년이 소요되는 만큼 진화보다는 예방을 최우선으로 해야 한다.

이에 양천구는 산불조심기간 중 산불방지 대책본부 상황실에 관계 공무원 28명을 5개조로 편성, 주간(공원녹지과 오전 9 ~오후 9시)과 야간(당직실 오후 9 ~ 다음날 오전 9시)으로 나누어 24시간 산불예방을 위한 감시활동체제를 유지한다.

이들은 ▲산불진압훈련 및 산불방지캠페인 ▲주요 등산로 입구 산불예방 현수막 설치 및 소각행위 집중단속 ▲산불발생 시 상황지휘 ▲유관기관(소방, 경찰, 군 등) 및 산림 연접구역 관할기관(구로구, 강서구, 부천시 오정구)과 협조체제 구축 ▲산불발생 신고접수 등을 실시한다.

구는 신속하고 효과적인 산불 진압능력 배양 및 관할기관 공조체제 구축을 위해 ‘유관기관 합동 산불진압 시범훈련’도 정기적으로 실시할 예정이다.

아울러 주요 등산로 입구에 산불조심 안내현수막을 걸고 양천구 ‘명예 산불지킴이’와 함께 산불방지 캠페인을 전개하는 등 산불예방을 위한 홍보활동에도 총력을 기울일 계획이다.

김수영 양천구청장은 “통계상 산불은 입산자의 사소한 부주의로 발생하는 경우가 대부분”이라며 “건조한 봄철에는 작은 발화라도 큰 산불로 번질 수 있기 때문에 산에서는 소각이나 흡연 행위 등을 삼가, 소중한 산림자원을 지킬 수 있도록 구민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr