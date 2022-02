코로나19 확산세가 이어진 14일 서울 광진구청 재난안전대책본부 종합상황실에서 재택치료지원팀, 감염병관리팀, 자가격리자모니터링팀, 응급환자관리팀 직원들이 업무를 보고 있다. /문호남 기자 munonam@

