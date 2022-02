[아시아경제 권재희 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 1,100 등락률 -6.34% 거래량 4,544,107 전일가 17,350 2022.02.14 10:15 장중(20분지연) 관련기사 박용만 전 두산 회장, 컨설팅社 차리고 본격 '홀로서기''흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산중공업, 작년 영업이익 8908억원…흑자 전환 close 이 유상증자 청약미달 소식에 장 초반 8%대 하락을 기록하고 있다.

14일 오전 9시 38분 현재 유가증권시장에서 두산중공업은 전 거래일 대비 8.07% 하락한 1만5950원에 거래되고 있다.

지난 11일 종료된 두산중공업의 유상증자 청약률은 97.44%였다. 8287만2900주를 주당 1만3850원에 발행해 기존 주주에게 우선 배정하고 실권주를 일반 공모하는 방식으로 증자하기로 했다. 청약 미달로 약 212만주의 실권주가 나오면서 해당 물량은 일반 주주들에게 돌아갈 예쩡이다.

