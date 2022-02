[아시아경제 구은모 기자] 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 1,503 전일가 122,500 2022.02.14 10:04 장중(20분지연) 관련기사 "매달 다른 빵을 신선하게" 롯데제과, '월간 생빵' 서비스 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일롯데제과, 작년 영업익 826억…인재개발원 사업 지주에 양도 close 가 봄 시즌을 앞두고 ‘에스더버니’ 캐릭터를 활용한 시즌 기획 제품 4종을 선보인다고 14일 밝혔다.

이번 제품은 봄철 대표 과일인 딸기를 주원료로 사용한 시즌 기획 한정판 제품으로 '몽쉘 설향 딸기', '카스타드 설향 딸기', '빼빼로 스트로베리', '빈츠 딸기프로마쥬' 등 4종이다.

몽쉘 설향 딸기와 카스타드 설향 딸기는 국내산 설향 딸기를 사용하여 딸기 본연의 맛을 강조했다. '빼빼로 스트로베리와 빈츠 딸기프로마쥬는 딸기 초콜릿을 사용한 제품이다.

롯데제과 관계자는 "지난해에 이어 다시 한번 딸기 기획 제품을 선보였다"며 "향후에도 다양한 시즌 기획 제품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.

