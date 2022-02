고민정 "安 대하는 이준석 태도? 비아냥·조롱·무시"

이준석, 安 단일화 제안 관련 "역시나 했더니 역시나"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원은 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대선 후보의 야권 단일화 제안에 냉소적인 반응을 보인 데 대해 13일 비판의 목소리를 냈다.

고 의원은 이날 자신의 페이스북에 이 대표 관련 기사를 공유한 뒤 "이 대표가 안 후보를 대하는 자세. 비아냥, 조롱, 무시"라며 "옆에서 보고 있기 민망"이라고 적었다.

앞서 안 후보는 이날 오전 유튜브를 통해 기자회견을 열고 "더 좋은 정권교체를 위해, 즉 구체제 종식과 국민 통합의 길을 가기 위해 야권 후보 단일화를 제안한다"고 밝혔다.

그는 "더 좋은 정권교체를 위한 후보단일화는 누가 되는 것 이전에 '무엇을 위한 단일화인가'가 중요하다"며 여론조사에 따른 국민경선 방식의 단일화 방식을 공식 제안했다.

이어 "야권후보 단일화는 미래로 가기 위한 연대이고 연합이어야 한다"며 "정권교체, 정치교체, 시대교체의 비전을 모두 담아내야만 하고 그 결과는 압도적인 승리로 귀결돼야 한다"고 덧붙였다.

이 대표는 안 후보의 기자회견 이후 자신의 페이스북을 통해 "혹시나 했더니 역시나 하는 게 아니라 역시나 했더니 역시나 하는군요"라는 짧은 글을 올렸다. 이와 함께 그는 손오공이 부처님 손바닥 안에 있는 조형물이 담긴 사진을 올렸다.

또 이 대표는 재차 글을 올려 안 후보를 향해 "매일 네이버 켜고 자기 이름만 검색하고 계시니까 세상이 본인 중심으로 돌고 단일화 이야기만 하는 걸로 보이시는 것"이라고 지적했다.

이어 "토론에서 다른 사람에게 말할 기회 15초 나눠주는 것도 대단한 인심 쓰듯 하는 사람과 뭘 공유하냐"고 비꼬았다.

한편 윤석열 국민의힘 대선 후보는 야권 단일화 제안을 긍정적으로 평가하면서도 안 후보가 제시한 '여론조사 국민경선' 방식에 대해선 아쉽다는 반응을 보였다.

윤 후보는 이날 오후 서울시 송파구 롯데시그니엘서울호텔에서 마이크 펜스 전 미국 부통령을 면담한 직후 기자들과 만나 "정권교체를 위한 대의 차원에서 제안을 한데에 저는 긍정적으로 평가한다"면서도 "여론조사 이야기를 들었는데 좀 고민해보겠지만 아쉬운 점은 있다"고 밝혔다. 그는 '구체적으로 아쉬운 점이 무엇이냐'는 질문에 "자세한 답변은 제가 하지 않겠다"고 했다.

