해남군, 도내유일 3년 연속 행안부 우수기관 선정

민선7기 부단한 혁신행정 노력 성과, 청렴도 향상 등 혁신사례 호평

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 2021년도 지방자치단체 혁신평가에서 우수기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

군은 지난 2019년부터 2021년까지 전남도 내 지자체 중 유일하게 3년 연속 우수기관으로 선정되면서 최고 수준의 혁신행정 성과를 인정받았다.

지방자체단체 혁신평가는 행정안전부에서 주관으로 전국 243개 지방자치단체(광역 17개, 기초 226개)를 대상으로 ▲기관 자율혁신 ▲참여와 협력 ▲포용적 행정 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신확산 및 국민체감 등 5개 항목 14개 세부지표를 전문가(22명) 및 일반국민(204명)으로 구성된 평가단에서 평가하는 방식으로 진행됐다.

해남은 군수 급여 장학기금 기탁과 군민 전용 스마트폰 앱 ‘소통넷’ 신설 및 이용 확대, 전남 유일 4년 연속 청렴도 2등급 달성 등 군정 혁신사례가 좋은 평가를 얻었다.

또한 군민 자긍심 고취 프로젝트, 치매안심 통합서비스, 주민자치위원회 전 읍면 설치 완료, 우리 동네 복지기동대, 청소년 안심귀가 택시 및 해남사랑택시 확대 등 특색있는 시책으로 군민들의 호응을 받았다.

명현관 해남군수는 “민선7기 군민들의 자긍심을 회복하고 신뢰받는 군정 확립을 위해 전 공직자들이 혁신을 위한 부단한 노력을 펼쳐온 결과 3년 연속 수상이라는 빛을 발하게 됐다”며 “앞으로도 군민이 체감할 수 있는 혁신성과 창출을 위해 계속해서 노력하겠다”고 강조했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr