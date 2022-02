인도 뉴델리, 코로나19 확진자 두달만에 1000명 아래로

[아시아경제 박지환 기자] 인도 수도 뉴델리의 코로나19 확진자가 두달만에 1000명 아래로 내려왔다. 인도 정부는 전국적인 코로나 확산세가 조금씩 잡히기 시작하면서 방역 조치를 완화하는 등 일상 회복을 준비하는 모습이다.

12일(현지시간) 인도 보건부와 지역 방역 당국에 따르면 이날 오전 집계 기준 뉴델리의 하루 신규 확진자 수는 977명으로 집계됐다. 지난달 14일 2만8867명까지 치솟았던 신규 확진자 수는 30분의 1 수준으로 급감했다.

뉴델리의 신규 확진자 수가 1000명 아래를 기록한 것은 지난해 12월 30일(923명) 이후 두 달 만에 처음이다. 뭄바이 등 주요 대도시의 확진자 수도 최근 크게 줄었다. 뭄바이의 신규 확진자 수는 지난달 8일 2만971명까지 불어났지만 이날 367명으로 급감했다. 인도 전체의 신규 확진자 수도 지난달 21일 34만7254명에서 이날 5만407명으로 감소했다.

확산세가 전반적으로 주춤해지자 인도 당국도 방역 조치를 완화하고 있다. 상점 운영 제한, 통행 금지 등을 풀었으며 등교 수업을 재개하는 지방 정부도 늘고 있는 추세다. 해외 입국자에 적용됐던 7일간의 자가 격리 조치도 14일부터 해제된다.

