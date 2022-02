우상호 "尹, 사과 안 하면 중도층 떠날 것" vs 이준석 "적반하장도 유분수"

文, 尹에 사과 요구…"근거 없이 적폐로 몰아"

尹 "윤석열 사전에 정치보복 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장은 11일 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '적폐 수사' 발언에 대해 "사과할 때까지 항의하고 규탄할 것"이라고 비판했다. 이에 이준석 국민의힘 대표는 "적반하장도 유분수"라고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 우 본부장의 발언이 담긴 기사를 공유하며 "도대체 본인들이 급발진해놓고는 수습이 안 되니까 야권 대선후보한테 '사과해줘'라고 매달리는 이유는 무엇인가"라고 직격했다.

또 그는 "청와대가 대선 과정에서 통상적인 이야기에 대고 '극대노'하고 발끈하는 걸 보면서 정권 심판 여론은 더 강해질 것"이라고 덧붙였다.

앞서 우 본부장은 이날 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "(윤 후보가) 사과하지 않으면 중도층까지 다 떠나갈 것"이라며 "사과를 하고 안 하고는 윤 후보 측 판단에 따른 것이겠지만, 사과하지 않은 것에 대한 후폭풍은 그쪽 진영(국민의힘)이 더 크게 갖게 될 것"이라고 꼬집었다.

이어 "전 정권을 수사하겠다는 이야기를 그렇게 노골적으로 하는 대통령 후보가 어디 있냐"며 "조사도 안 해 본 상태에서 문재인 정부에 문제가 많다고 천명을 했기 때문에 이것은 상당히 심각한 모습"이라고 말했다.

한편 윤 후보는 지난 9일 중앙일보와 인터뷰에서 "민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나. 거기에 상응한 책임을 져야 한다"며 "문재인 정권에서 불법과 비리를 저지른 사람들도 법과 시스템에 따라 상응하는 처벌을 받아야 한다"고 말했다.

이에 문재인 대통령은 윤 후보의 발언을 강하게 비판하며 사과를 요구했다. 문 대통령은 10일 참모회의에서 "중앙지검장, 검찰총장 재직 때에는 이 정부의 적폐를 있는데도 못 본 척했다는 말인가. 아니면, 없는 적폐를 기획사정으로 만들어 내겠다는 것인가. 대답해야 한다"며 "그리고 현 정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상·불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다"고 말한 것으로 전해졌다.

윤 후보는 문 대통령의 비판에 "저 윤석열 사전에 정치 보복이라는 단어는 없다"며 "문 대통령은 늘 법과 원칙에 따른 성역 없는 사정을 강조했다. 그런 면에서는 문 대통령과 나는 똑같은 생각"이라고 말했다.

