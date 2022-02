나주시, 서울 소재 ‘나주학사’ 입사생 추가 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시는 수도권 대학 진학생의 주거 안정을 위해 서울시 내발산동에 설립한 ‘나주학사’ 입사생을 추가 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 모집은 지난달 나주학사 정시 선발에 이어 대학 추가 합격자, 공실 최소화를 위해 입사생을 모집한다.

이번 추가 신청 인원은 10명(남7·여3/2인1실)으로 입사 자격 요건 충족 시 선착순으로 선정한다.

신청 대상은 수도권(서울·경기·인천) 소재 대학, 대학원의 신입·재학생으로 신청일 현재 본인 또는 보호자(부모 중 1명)가 1년 이상 계속해 나주시에 주민등록을 두고 있어야 한다.

입사를 희망하는 학생은 시청 누리집에 게시된 입사 신청서류를 작성해 시청 혁신도시교육과를 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

나주학사는 지하1층·지상7층 규모의 193호실(일반189·장애인4)로 382명을 수용할 수 있는 공공기숙사이며 수도권 학생들의 면학 편의를 위해 지난 2014년 서울특별시가 건립, 각 지자체 부담금과 학생 이용료 납부를 통해 운영되고 있다.

자세한 사항은 혁신도시교육과 인재육성팀으로 문의하면 된다.

나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자 lhh3633@asiae.co.kr