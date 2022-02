"수치스러운 일"…美 태생 中 피겨선수 넘어지자 中 누리꾼 조롱 쏟아져

'주이 넘어졌다' 해시태그 2억뷰 돌파

[아시아경제 허미담 기자] 미국에서 태어난 중국 피겨스케이팅 대표 선수 주이(Zhu Yi)가 올림픽 첫 출전 경기에서 넘어지는 실수를 하면서 중국 누리꾼들의 거센 비판을 받고 있다. 주이는 미국 로스앤젤레스(LA)의 중국계 이민자 가정에서 태어났으나, 2018년 중국 대표팀 합류를 결정하고 미국 국적을 포기했다.

미국 CNN 등 외신에 따르면 지난 6일 중국판 트위터인 웨이보에는 '주이가 넘어졌다'라는 해시태그가 올라왔다. 이 해시태그의 조회 수는 단 몇 시간 만에 2억회를 돌파했다.

또 한 누리꾼은 주이의 경기를 보고 "이건 정말 수치스러운 일"이라는 내용의 댓글을 남겼다. 이 댓글 또한 1만명 이상의 공감을 받았다.

그런가 하면 중국 누리꾼들은 미국에서 오랫동안 지낸 주이가 중국어를 유창하게 하지 못한다는 점도 지적했다. 또 다른 누리꾼은 웨이보를 통해 "주이가 애국심에 대해 이야기하기 전에 먼저 중국어를 배우게 해달라"고 비꼬기도 했다.

앞서 주이는 이날 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 피겨 단체전 여자 쇼트 프로그램에 나와 연기를 펼치던 중 첫 콤비네이션 점프에서 실수를 했다. 착지 과정에서 벽에 부딪힌 주이는 그대로 넘어졌다. 마지막 점프에서도 회전 타이밍을 놓친 그는 결국 가장 낮은 점수를 받았다.

주이가 가장 낮은 점수를 받으면서 중국팀 순위는 3위에서 5위로 떨어졌다. 그러나 피겨 단체전은 상위 5개 팀이 결승에 진출할 수 있기 때문에 주이의 실수에도 중국팀은 결승에 진출했다.

주이는 경기 직후 "속상하고 창피하다"며 눈물을 흘렸다. 그는 "내가 할 수 있는 걸 보여주고 싶었지만 그러지 못했다는 걸 알고 있다. 많은 부담감을 느꼈다"고 털어놨다.

