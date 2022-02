[아시아경제 강나훔 기자] 카카오의 QR체크인 등 일부 서비스에서 오류가 발생했다가 1시간 만에 복구됐다.

3일 카카오에 따르면 이날 오후 12시부터 약 1시간동안 카카오 QR체크인, 카카오맵, 다음 뉴스 페이지 등에서 접속 오류가 발생했다.

이 때문에 점심시간 QR체크인을 통해 식당에 들어가려던 이용자들이 불편을 겪었다.

카카오 관계자는 "현재 모두 정상적으로 실행되고 있으며 오류에 대한 구체적 원인은 파악 중"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr