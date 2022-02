휴온스글로벌, '전문 경영인' 송수영 총괄사장 영입

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스그룹의 지주회사인 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 32,050 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 9,844 전일가 32,000 2022.02.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 제약바이오 업계 "식약처 규제역량 강화 없이는 산업 발전 어려워"글로벌 바이오헬스 강국 위한 규제 당국 역량 강화 방안 모색한다 윤성태 휴온스글로벌 부회장, 제약바이오협회 차기 이사장 선임 close 이 역량 강화를 위한 전문경영인 체제에 돌입한다.

휴온스글로벌은 글로벌 경영컨설팅 기업 딜로이트컨설팅의 한국과 일본 최고경영자(CEO)를 역임한 송수영 총괄사장을 영입했다고 3일 밝혔다. 일본에서 평사원으로 시작해 20여년간 일본의 수많은 글로벌 기업에서 경영 혁신 및 개혁을 주도해 입지전적인 인물로 평가받는 인물이다.

송 총괄사장은 한양대 산업공학과를 졸업하고 한국외대 동시통역대학원을 수료했다. 1989년 삼성전자에 신입사원으로 입사한 후 지역전문가로 선발돼 처음 일본과 인연을 맺었다. 이어 1999년에는 일본으로 건너가 SAP재팬, PwC재팬등을 거쳐 2009년 딜로이트컨설팅 재팬에 합류했다. 이후 딜로이트컨설팅 재팬을 일본 컨설팅 1위 기업으로 성장시키면서 한국인 최초이자 외국인 최초로 딜로이트컨설팅 재팬의 CEO에 올랐다. 2019년에는 딜로이트컨설팅 코리아로 자리를 옮겨 주요 글로벌 기업들과의 빅딜 성사, 조직문화 혁신 등을 이끌어왔다.

송 총괄사장은 “더 큰 성장, 더 큰 미래를 향해 미래 대응력을 갖춘 기업으로 성장하기 위해 끊임없는 경영혁신과 개혁이 필요하다”며 “세계적 경영 흐름에 맞춰 휴온스그룹의 성장 모멘텀의 잠재력을 극대화해 퀀텀점프를 이뤄내겠다”고 밝혔다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr