[아시아경제 이현우 기자] 이탈리아 대통령 선거에서 세르조 마타렐라(80) 현 대통령이 재선됐다.

마타렐라 대통령은 29일 오후(현지시간) 실시된 대선 8차 투표에서 과반인 519표를 얻어 당선됐다. 투표에는 대의원 1천9명 가운데 683명이 참여했으며, 과반 기준은 505표다.

이로써 마타렐라 대통령은 전임인 조르조 나폴리타노(96) 전 대통령에 이어 헌정사상 두 번째 재선 대통령으로 기록됐다.

