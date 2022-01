CGV 용산아이파크몰 찾아 방역 실태 점검

황희 문화체육관광부 장관은 29일 CGV 용산아이파크몰을 찾아 코로나19 방역 실태를 점검하고 상영업계 애로사항을 청취했다. 출입자명부 관리·체온 확인·음식 섭취 금지·운영시간 준수 등 방역수칙 이행 상황을 살피고, 멀티플렉스 3사(CGV·롯데시네마·메가박스) 대표이사·임원과 함께 코로나19 어려움을 극복할 해결책을 모색했다.

상영업계는 영화관 특성이 반영된 방역수칙 수립과 영화산업 피해를 구제하기 위한 지원 대책을 요청했다. 황 장관은 "영화 유통방식이 변화하고 있으나 여전히 영화관에서만 느낄 수 있는 감동과 경험은 중요하다"며 "상영업계 회복을 최선을 다해 지원하겠다"고 약속했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr