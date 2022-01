양주 삼표 석재 채취장 매몰 20대 작업자 시신 수습

3시2분경 시신 수습해 병원 이송

소방당국, 나머지 2명 수색 작업 중

[아시아경제 한진주 기자] 경기 양주 삼표산업 석재 채취장에서 매몰된 작업자 3명 중 1명인 20대 일용직 노동자의 시신이 병원으로 이송됐다.

29일 소방당국은 이날 오후 3시2분경 일용직 근로자 A(28)씨 시신을 수습해 병원으로 이송했다고 밝혔다. A씨는 천공기 작업에 투입된 것으로 알려졌고 1시44분경 현장에서 발견됐다.

소방당국은 굴착기 작업자인 B(55)씨와 천공기 작업자인 C(52)씨 등 나머지 2명을 찾기 위한 수색 작업을 이어가고 있다.

이날 오전 10시8분경 양주시 은현면 도하리 삼표산업 양주석산에서 골재 채취작업 중 토사가 무너져 작업자 3명이 매몰됐다.

골재 채취 폭파작업을 위해 아래로 구멍을 뚫는 작업을 하다가 토사가 무너지면서 사고가 발생했다

이날 소방청은 이홍교 소방청장 주재로 종합상황실에서 상황판단회의를 열고 광범위한 금속탐지장치를 투입하고 인명구조견을 추가 동원할 것을 지시했다.

소방청은 대규모 토사 이설작업이 가능한 대형장비 투입 방안을 검토하고 2차 붕괴 위험에 대비해 안전요원과 자문 역할을 할 수 있는 전문가를 현장에 배치하도록 했다.

