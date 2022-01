與 "35조원 추경 추진…손실보상 피해 인정률 100%로 상향"

민주당, 연휴 첫날 최고위 소집하고 尹 압박

"말보다 행동이 빨라야 할 때…3일부터 밤샘 심사해도 빠듯"

"방역 협조에 따른 손실, 피해는 전부 보상받을 수 있도록"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 29일 국민의힘을 향해 소상공인·자영업자 지원을 위한 35조원 규모의 추가경정예산(추경)을 신속하게 처리할 것을 요구했다. 또한 현재 80%인 소상공인 손실보상 피해 인정률은 100%까지 상향해 코로나19 방역 협조에 따른 손실 및 피해는 전부 보상해 줄 수 있도록 하겠다고 강조했다.

이날 민주당은 긴급 최고위원회의를 열고 이 같은 내용의 추경안 심사 방안을 논의했다.

송영길 대표는 "이재명 후보는 꽃샘 추경에서 최소한 35조원 정도의 추경 확보가 필요하다는 강력한 의지를 표시했다"며 "보다 두텁게, 대상 범위를 확대해서 해야 한다는 것이 민주당의 입장"이라고 말했다. 그는 "이번 방역 지원 대상에서 4차에 걸쳐서 한 번도 지원받지 못한 사람도 많다. 특별고용노동자, 법인택시기사, 버스기사, 문화예술인을 비롯해 범위를 확대해야 한다"면서 "300만원 규모를 보다 두텁게 지원해야 한다"고도 했다.

윤호중 원내대표도 "정부가 14조원 규모의 추경안을 제출했지만 민생 현장은 절박하다. 2월 말~3월 초에는 확진자가 10만명 이상 발생할 것으로 예상된다"면서 추경 규모 확대 필요성을 강조했다.

윤 원내대표는 "이번 추경으로 소상공인과 자영업자 한분 한분에게 충분하고 두터운 지원이 가도록 총력을 기울이겠다"며 "지원의 사각지대에 있는 특수고용노동자, 택시노동자, 요양보호사 등에 대한 지원도 폭넓게 담겠다"고 말했다.

이어 "2월 임시국회에서 추경과 함께 손실보상 피해인정률을 100%로 상향할 것"이라며 "방역 협조에 따른 손실과 피해는 전부 보상받을 수 있게 하겠다"고 했다.

윤석열 국민의힘 후보와 야당을 향해서는 신속한 추경 처리를 위해 나서달라고 요구했다.

그는 "지금은 말보다 행동이 빨라야 할 때"라면서 "50조, 100조 말만 할 것이 아니라, 책임있는 대선 후보라면 행동으로 보여줘야 한다"고 꼬집었다.

그러면서 "공식 선거운동이 시작되는 15일 이전에 추경안을 처리하려면 설 연휴가 끝나는 3일부터 밤샘 심사를 해도 빠듯한 일정"이라며 "야당이 소상공인 자영업자, 방역에 따른 국민의 고통에 조금이라도 진심이라면 한가한 정치적 계산을 할 게 아니라 초당적 협력에 즉각 나서야 한다"고 촉구했다.

