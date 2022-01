김재원, 국민의힘 무공천 원칙에 불복…'탈당' 후 대구 중·남구 무소속 출마

국민의힘 공관위, 대구 중·남구 무공천 결정

[아시아경제 나주석 기자] 김재원 국민의힘 최고위원은 대구 중·남구 보궐선거 출마를 위해 ‘탈당’하겠다는 뜻을 밝혔다. 국민의힘 공천관리위원회가 곽상도 전 의원의 책임을 이유로 대구 중·남구 ‘무공천’ 방침을 밝힌 데 따른 조치다.

28일 김 최고위원은 대구 중·남구 국회의원 보궐선거에 후보를 공천하지 않겠다는 당 공관위의 결정에 대해 "당의 어려운 결정을 환영한다"며 "당의 도움 없이 무소속으로 출마해 당선되어 돌아오라는 당의 명령에 무조건 복종한다"고 밝혔다.

그는 "무소속으로 출마해 당선되어 당에 복귀하겠다"면서 "무소속 출마로 인한 여러 가지 어려움은 모두 감수하겠다"고 말했다. 무소속 출마를 위해서는 국민의힘 당적을 버려야 한다.

김 최고위원은 당의 뜻에 따르겠다는 설명을 붙였지만, 사실 당의 무공천 원칙에 불복해 탈당을 한 것이다. 앞서 김 최고위원은 대구 중·남구 선거구 예비후보로 등록하며, 출마의사를 밝혔었다.

하지만 이날 국민의힘이 이 지역에 대한 무공천 입장을 밟힘에 따라 탈당을 결심한 것이다. 권영세 국민의힘 공천관리위원장은 이날 당사에서 기자회견을 대구 중·남구 지역에 대해 공천하지 않겠다고 밝혔다.

대구 중·남구 지역구는 곽상도 전 의원의 지역구다. 곽 전 의원은 아들이 대장동 개발 특혜 대상으로 지목된 것과 화천대유에서 일하다 퇴직금으로 50억원을 받은 것이 알려지면서, 국회의원에서 물러났다. 최근 검찰은 곽 전 의원에 대해 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물), 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 및 정치자금법위반 혐의로 곽 전 의원의 사전구속영장을 재청구하기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr