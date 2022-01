정용진, 中 대사 만나 새해 인사…"베이징 올림픽 성공 기원"

정용진 신세계그룹 부회장이 싱하이밍 중국 대사를 만나 새해 인사를 나눴다.

정 부회장은 28일 자신의 인스타그램에 싱 대사와 접견한 사진을 올리고 "늘 그렇게 서로 복 많이 받기로. 올림픽 두근두근"이라고 썼다. 이어 '싱하이밍 대사님', '나는대한민국응원함' 해시태그를 달았다.

최근 '멸공' 논란과는 관련 없는 만남이었다는 게 신세계 측 설명이다. 신세계 관계자는 "정 부회장이 원래 싱 대사와 개인적인 친분이 있었다"며 "새해 덕담을 주고 받고, 2022 베이징 동계 올림픽의 성공적인 개최를 기원하는 자리였다"고 말했다.

정 부회장은 지난해 11월 '공산당이 싫다'고 밝히며 인스타그램 게시물에 '멸공' 해시태그를 붙이는 등 관련 발언을 이어갔다. 이후 일각에서 중국과 중국인 대상 사업에 영향을 미칠 수 있다는 우려의 목소리가 일었고, 논란은 정치권으로까지 번졌다.

정 부회장은 이에 "나는 남의 나라가 공산주의든 민주주의든 관심도 없다"며 "남의 나라에 간다면 그쪽 체제와 그 나라 법을 준수할 뿐이다. 나의 멸공은 오로지 저 위에 사는 애들(북한)에 대한 멸공이다"라고 선을 그었다. 지난 13일엔 "나로 인해 동료와 고객이 한 명이라도 발길을 돌린다면 어떤 것도 정당성을 잃는다"며 "저의 자유로 상처받은 분이 있다면 전적으로 저의 부족함이다"라고 사과했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr