[컨콜]SK이노 "이사회서 '무배당 안건' 부결…작년 배당안 재검토 중"

2021년 4분기 실적발표 컨콜

[아시아경제 문채석 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 4,500 등락률 -2.09% 거래량 737,035 전일가 215,500 2022.01.28 11:13 장중(20분지연) 관련기사 정제마진·유가 상승에…정유4사 영업익 7조 찍는다(종합)[컨콜]SK이노 "2025년 배터리 영업이익률 한 자릿수 중반 전망"[컨콜]SK이노 "배터리 재활용 시장 年30% 성장 예상" close 은 28일 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜(전화회의)을 통해 "올해 성장사업에 대한 대규모 투자 지출과 재무구조 영향을 고려해 무배당 안건을 이사회에 상정했지만 이사회는 재검토가 필요하다고 판단해 이를 부결 처리했다"며 "이사회 의견과 결정을 반영해 2021년도 배당안에 대해 원점에서 재검토해 확정되는 대로 향후 공시 등으로 밝힐 예정"이라고 밝혔다.

