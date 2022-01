[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆셀리드=코로나19 예방 백신 AdCLD-CoV19-1 제2b상 임상시험 계획(IND) 승인

◆진성티이씨=태국 계열사 주식 276만 9998주 취득, 100억원 출자

◆아래스=최대주주 박래성에서 신두영으로 변경

◆바이오니아=식품의약품안전처에서 코로나19 델타·오미크론 구분 진단키트 수출용 허가

◆엘아이에스=제24회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 40억원 만기 전 취득

◆이원컴포텍=제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억 원 취득 후 재매각

◆지나인제약=제3자 배정 유상증자 및 전환사채권 발행 검토 중

◆유진기업=특수관계인인 나눔로또에 80억원 출자

