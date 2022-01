[e공시 눈에 띄네]코스피-27일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆미래에셋증권=미래에셋바이오프론티어투자조합에 370억원 출자, 자사주 1000만주 836억원에 취득 결정, 기취득 자사주 2000만주 소각 결정

◆대한항공=특수관계인인 왕산레저개발 유상증자에 참여 92억원 출자

◆SK디스커버리=자회사 SK플라즈마에서 384억원 규모 혈액 제제 공급계약 체결

◆SK바이오팜=‘Arvelle Therapeutics International GmbH’과 27억4900만원 규모의 의약품 공급계약 체결

◆다이나믹디자인=미국 자회사 에이엠씨홀딩스의 채무 41억원 면제 결정, 자회사 세화아이엠씨의 125억원 채무 면제 결정

◆일동제약=계열사 일동바이오사이언스에 144억원 규모 채무보증 연장

◆아시아나항공=에어서울에 300억원 운영 자금 대여 결정, 자기자본의 2.75%에 해당

◆솔루엠=계열사 SoluM Vina에 215억원 채무 보증 결정

◆DL이앤씨=계열회사 DL Saudi Arabia에 대여금 2633억원 만기 연장

◆SK디앤디=전자 단기 사채 발행 한도 600억원 승인

◆KT=안전보건 업무 총괄 박종욱 대표이사 추가 선임

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr