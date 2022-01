설 연휴 문 여는 병원·약국은 어디?

똑닥, 설 연휴 '문 연 병원 찾기 서비스' 운영

닥터나우, 의료기관 검색 서비스·비대면 진료 동시 운영

올해 설 연휴 문을 여는 병원이나 약국 등의 정보를 확인할 수 있는 방법에 관심이 집중되고 있다. 긴 연휴 기간 동안 거주지가 아닌 곳에서 아플 경우 가까운 병원이나 약국 정보를 알 수 없어 당황하기 쉽고 병원을 찾아도 환자들이 집중돼 오랜 시간 대기해야 할 수 있기 때문이다.

모바일 진료 예약접수 서비스 '똑닥'을 운영하는 비브로스는 '문 연 병원 찾기 서비스'를 제공한다. 똑닥 앱 메인에서 설 연휴 동안 운영되는 3600여개의 병원 정보를 확인할 수 있으며 본인의 위치에서 가까운 병원 순으로 자동 정렬된다.

문 연 병원을 찾아 진료를 접수할 수도 있다. 연휴 동안 급하게 병원을 방문해야 할 때 검색창에 원하는 키워드를 입력하면 현재 운영 중인 병원을 확인할 수 있다. 특히 연휴에는 진료 가능 병원이 평소보다 적기 때문에 각 병원에 환자가 몰릴 가능성이 높다. 똑닥에선 모바일 진료 접수 후 대기 없이 방문하기만 하면 된다. ▲진료 예약 및 접수 ▲사전 문진 ▲진료비 결제 ▲실손보험 청구 서류 발급 등 진료를 제외한 병원 방문의 모든 과정을 모바일로 해결할 수 있다.

약국만 방문하고자 하는 경우도 검색을 통해 정보를 확인할 수 있다. 앱 메인 페이지에서 '내 주변 약국 찾기'를 선택하면 주변에 있는 약국과 연중 무휴 약국, 야간 운영 약국 등을 볼 수 있다.

닥터나우도 앱 메인 페이지에 설 연휴에도 운영하는 병원, 약국을 검색할 수 있는 기능을 마련했다. 건강보험심사평가원에서 제공하는 공공 정보를 활용해 사용자 위치에 따라 인근에서 실시간 영업 중인 의료기관들을 안내한다.

대표 서비스인 비대면 진료와 처방약 당일 배달 서비스도 정상 운영한다. 연휴 기간 의료기관을 찾기 어려운 이들의 편의성을 높이고 의료 서비스 접근성을 한층 강화한 것이다.

장지호 닥터나우 대표는 "닥터나우는 의료 공백이 예상되는 연휴 기간에도 비대면 진료의 혜택을 최대한 제공하고 코로나19 자가치료에 도움이 될 수 있도록 할 것"이라며 "이와 함께 방문 가능한 의료기관을 빠르게 검색할 수 있도록 서비스를 추가해 국민들이 보다 건강하고 안전한 명절을 지낼 수 있도록 의료 인프라 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr