한국인 10대, 아동 성착취물 제작·배포 혐의로 베트남서 검거

[아시아경제 김민영 기자] 소녀들로부터 성적인 사진과 동영상을 받은 뒤 성 착취물 사이트에 올린 혐의로 국제형사경찰기구(인터폴)의 수배를 받던 한국인 10대 소년이 베트남에서 검거된 것으로 알려졌다.

베트남 경찰은 지난해 말 호찌민시에서 A(16)군을 검거해 한국 경찰에 신병을 인도했다고,현지 온라인 매체 VN익스프레스는가 22일 보도했다.

A군은 지난해 3∼4월 페이스북을 통해 한국의 여러 미성년 소녀들에게 접근한 뒤, 성적인 사진과 동영상을 보내게 해 이를 성착취물 사이트에 올려 수익을 올린 혐의를 받고 있다. A군은 같은해 7월 아동 성착취물 제작·유포 혐의로 인터폴 수배자 명단에 올랐다.

일부 피해자 가족이 이를 안 뒤 한국 경찰에 신고했고, 베트남 경찰은 같은 해 11월 수배 사실을 한국 경찰에서 통보받았다.

베트남 경찰은 A군의 부모가 남부 호찌민시의 한 아파트에 거주하는 사실을 알아냈으나. A군은 부모와 같이 살고 있지는 않았다.

그러나 경찰은 A군이 부모의 집을 방문할 것으로 예상하고, 인근에서 잠복하던 중 지난해 12월19일 택시에서 내린 뒤 아파트로 올라가려던 A군을 검거했다. A군은 체포된지 이틀 뒤인 12월 중순께 한국 경찰에 신병이 인도됐다.

