美오미크론 확산세 주춤…사망자는 늘어

[아시아경제 조유진 기자] 미국에서 오미크론 변이로 인한 코로나19 확산세에 제동이 걸렸다. 초기 확산을 이끌었던 뉴욕시나 워싱턴DC에서는 신규 확진자가 정점 때의 절반 수준으로 떨어졌다.

21일(현지시간) 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국의 7일간 하루 평균 신규 코로나19 확진자를 72만1658명으로 집계했다. 이는 2주 전 대비 11% 증가한 수치로, 지난 10일까지만 해도 증가율이 3배를 넘겼던 것에 비춰보면 증가세가 급격히 둔화된 것이다.

하루 평균 확진자 수는 또 지난 14일 80만6801명으로 정점을 찍은 뒤 하락하는 중이다. 초기 확산을 이끌었던 뉴욕시나 워싱턴DC에서는 신규 확진자가 정점 때의 절반 수준으로 떨어졌다.

NYT는 "미 전역에서 신규 확진자 수가 감소하기 시작했다면서, 이는 종전 기록을 깨뜨리며 수천만명을 감염시켰던 오미크론발 확산이 누그러지기 시작했음을 시사하는 것"이라고 평했다.

특히 신규 확진자가 줄고 있는 주에서는 감소세가 급격하다. 증가가 폭발적이었던 것처럼 감소도 가파르게 이뤄지고 있는 것이다. 이는 오미크론 확산이 먼저 훑고 지나간 남아프리카공화국에서 나타난 것과 비슷한 양상이라고 외신들은 평가했다.

다만 유타주에선 신규 확진자와 입원 환자가 기록적 수준으로 올라서는 등 서남부 일부 지역에서는 여전히 고전하고 있다. 앨라배마·애리조나·사우스캐롤라이나주도 확진자수가 증가세다.

확진자 추이를 뒤따라가는 후행 지표인 사망자는 여전히 상승세다. 하루 평균 사망자는 2주 전보다 44% 늘어난 2162명으로 집계됐다. 이 수치가 2000명을 넘어선 것은 지난해 9월 이후 처음이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr