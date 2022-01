윤석열 "세종에 청와대 제2집무실 설치하고, 국회 세종의사당 세우겠다"

충청권 광역철도 건설해 교통 불편 해소

대전·세종 경제자유구역 지정

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 22일 청와대 세종 제2 집무실 설치, 국회 세종의사당 개원 등 세종시 공약을 발표했다.

이날 세종특별자치시를 방문한 윤 후보는 "명실상부한 행정수도 세종을 완성하고 대한민국의 미래전략특별시로 발전시킬 것"이라고 밝혔다.

윤 후보는 "청와대 세종 제2 집무실을 설치하고 기능을 내실화하여 세종시의 실질적 수도 기능을 확립하고자 한다"면서 "국회 세종의사당의 차질 없는 건립과 더불어 명실상부한 세종 국가행정수도를 완성할 계획"이라고 알렸다.

윤 후보는 "세종~대전~충북을 잇는 충청권 광역철도를 조속히 건설해 세종시민의 교통 불편을 해소하고 주요 도심을 신속히 연결하여 충청권 메가시티의 광역생활경제권을 완성할 계획"이라고 했다.

세종시 일대의 경제 발전은 위해 윤 후보는 "대전·세종 경제자유구역을 통해 세종의 실증 역량과 대전의 축적된 연구개발 능력을 융합하여 글로벌 경제도시로 도약하고자 한다"면서 "미래차, 스마트헬스케어, 광·전자 및 실감형 콘텐츠 산업, 소재·부품산업 등 지역 핵심산업을 특화산업으로 집중 육성하겠다"고 약속했다.

이외에도 중입자 가속기 암치료센터 설립, 방사선 의과학융합산업 클러스터 구축, 글로벌 청년 창업빌리지 조성,대학 세종공동캠퍼스 조기 개원 등도 공약에 담겼다.

윤 후보는 "행정수도 세종에서 신속ㆍ정확한 취재보도가 이뤄질 수 있도록 세종 디지털미디어센터(DMC) 조성을 추진할 계획"이라며 "행정수도는 있으나 미디어 기능이 부족한 불균형을 해소하고, 세종을 비롯한 충청권이 뉴스 제작과 문화콘텐츠 기획ㆍ제작ㆍ유통 기능을 독자적으로 담당할 수 있도록 제반시설을 갖춘 디지털미디어ㆍ컨벤션 센터를 지원하고자 한다"고 소개했다.

