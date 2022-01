[특징주]에코프로비엠, 공장 화재소식에 시간외 6% 하락

[아시아경제 유현석 기자] 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 433,800 전일대비 21,200 등락률 -4.66% 거래량 287,613 전일가 455,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 청주 에코프로비엠 공장서 화재…3명 구조·1명 고립(종합)코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close 이 공장 화재 소식으로 시간외 거래에서 6% 이상 급락했다.

에코프로비엠은 21일 시간외 거래에서 이날 종가 43만3800원 대비 6.22%(2만7000원) 하락한 40만6800원에 거래를 마쳤다.

소방당국에 따르면 이날 오후 3시께 충북 청주시 청원구 오창읍의 6층짜리 에코프로비엠 공장 4층에서 큰 불이 발생했다.

