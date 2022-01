LG엔솔 기관 배정 공모주…"58% 의무보유 확약"

[아시아경제 유현석 기자] LG에너지솔루션의 공모주를 배정 받은 기관 투자자 물량 중 58.3%는 상장 직후 유통되지 않는다.

21일 LG에너지솔루션이 공시한 증권발행실적보고서에 따르면 기관 배정 물량 2337만5000주 중 58.3%에 해당하는 1362만9028주가 15일∼6개월간의 의무보유 확약을 했다.

국내 기관투자자 물량은 대부분 의무보유 확약을 했다. 반면 외국 기관투자자들 물량 중 의무보유확약 비율은 27.1%에 그쳤다.

확약 기간별로는 6개월이 996만365주(42.6%)로 가장 많았다. 이어 3개월(187만2911주·8.0%), 1개월(175만471주·7.5%), 15일(4만5281주·0.2%) 순이다.

기관 배정 물량 기준 LG에너지솔루션의 확약 비율은 작년 상장한 대형주인 SK바이오사이언스(85.26%), 하이브(78.37%), 카카오게임즈(72.57%), SKIET(64.57%), 카카오뱅크(59.82%)보다 낮은 수준이다. 반면 SK바이오팜(52.52%), 크래프톤(44.91%)보다는 높다.

우리사주 청약률은 95.9%였다. 우리사주조합에 최초 배정된 공모주는 850만주였고, 이중 815만4518주가 최종 배정됐다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr