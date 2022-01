[아시아경제 이민지 기자] 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 27,850 전일대비 450 등락률 -1.59% 거래량 121,592 전일가 28,300 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 롯데지주 "2500억 규모 회사채 발행 계획 철회"신동빈 회장, "새로운 시장·고객 창출에 투자 집중하라" … '혁신' 강조[포토] "인재가 미래다" … 롯데인재개발원 오산캠퍼스 개원 close 는 3133억6700만원 규모로 한국 미니스톱 주식회사의 주식을 100% 취득하기로 결정했다고 21일 공시했다. 이는 자기자본대비 4%에 달한다.

회사 측은 “유통사업 경쟁력 강화화 시너지 창출을 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr