이랜시스, 종속법인 차입금 35억 규모로 채무보증 결정

[아시아경제 이민지 기자] 이랜시스 이랜시스 264850 | 코스닥 증권정보 현재가 4,180 전일대비 235 등락률 -5.32% 거래량 4,064,548 전일가 4,415 2022.01.21 15:11 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주 close 는 베트남 해외 종속법인인 ELENSYS TP HCM CO., LTD.가 신한은행으로부터 차입한 금액에 대해 35억7120만원 규모로 채무보증을 결정했다고 21일 공시했다.

회사 측은 “해외종속법인의 공장매입에 대한 대출약정에 관한 사항”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr