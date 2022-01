[아시아경제 이민지 기자] 블리츠웨이 블리츠웨이 369370 | 코스닥 증권정보 현재가 4,900 전일대비 50 등락률 -1.01% 거래량 72,192 전일가 4,950 2022.01.21 15:11 장중(20분지연) 관련기사 블리츠웨이, 135억 규모로 유형자산 양수 결정블리츠웨이, 코스닥 상장… “글로벌 종합 콘텐츠 기업으로 도약할 것”대신밸런스제9호스팩, 블리츠웨이 흡수합병 완료…“글로벌 콘텐츠 기업 도약” close 는 사옥매입을 위해 금융기관으로부터 64억원을 차입했다고 21일 공시했다.

