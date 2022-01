[아시아경제 이민지 기자] 미래나노텍 미래나노텍 095500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,020 전일대비 190 등락률 -2.06% 거래량 17,999,588 전일가 9,210 2022.01.21 15:09 장중(20분지연) 관련기사 "이 종목" 내일 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요내일 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록 close 은 이차전지 양극재용 첨가제 분말 제조업을 영위하는 제앤케이의 지분을 85% 확보했다고 21일 공시했다. 양수금액은 365억5000만원이다. 회사 측은 “이차전지 소재 사업 진출을 통한 신성장 동력을 확보하기 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr