"올해 설 선물 이커머스에서 준비하세요"

쿠팡, 설 맞아 인기 선물·브랜드 할인 진행

아이디어스, 핸드메이드 명절 선물 최대 85% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 설 연휴가 다가오면서 이커머스 업체들이 다양한 할인 기획전을 진행하고 있다. 코로나19 장기화 여파로 올해 설도 비대면 명절이 될 것으로 예상되면서 온라인을 통해 설 선물 등을 알뜰하게 마련할 수 있도록 각 업체들이 준비한 것이다. 할인 폭이 커 가격 때문에 부담스러웠던 제품을 구매하는 기회도 될 것으로 예상된다.

쿠팡은 설 연휴를 맞아 인기 선물과 유명 브랜드를 할인해 판매하는 '설 빅시즌 프로모션'을 진행 중이다. 이번 '설 빅시즌 프로모션'에선 인기 설 선물세트를 최대 50% 할인된 특가로 제공한다. 특가 대상 상품은 매일 변경된다. 고객은 다양한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

추가로 23일부터는 명절에 선물하기 좋은 실속있는 브랜드 상품을 모아 할인하는 '브랜드 원데이 할인 행사'를 진행한다. 원데이 할인 행사에는 정관장, 아모레, 동원, CJ제일제당, 종근당, 애경 AGE 20’s 등의 브랜드가 참여한다. 24일부터는 인기 선물을 종류별로 나눠 할인하는 '키워드 원데이 할인 행사'를 이어서 만나볼 수 있다. 선정된 인기 선물 키워드는 홍삼·건강즙을 시작으로 육포·견과, 커피·차, 햄·참치, 과자세트 등이다.

쿠팡은 프로모션 기간 고객들이 필요한 제품을 저렴하게 구매할 수 있도록 카테고리를 나눠 할인 행사를 진행한다. 특히 설 명절 특성에 맞게 카테고리를 구분했다. '설 맞이 주방용품 세일'에서는 명절음식 준비에 필요한 주방용품을 저렴하게 판매한다. '화장품 선물 세일'은 설 선물세트로 인기있는 화장품을 한곳에서 비교하며 쇼핑할 수 있다. 주변 사람들에게 마음을 전할 신년카드는 '신년카드/봉투 세일'에서 구매할 수 있다.

아이디어스도 설을 앞두고 농축수산물을 비롯해 다양한 수제 먹거리와 공예품 등을 최대 85% 까지 할인하는 행사를 하고 있다.

아이디어스에 따르면 현재 명절 선물을 준비하는 고객 비중이 지난 설과 추석 기간에 비해 15~20% 증가하며 지난해 말 달성했던 월 200억원대 거래액과 비슷한 추이로 거래가 일어나고 있다. 또한 지인 휴대폰 번호만 입력해서 전달할 수 있는 '선물하기' 서비스도 10% 이상 꾸준하게 증가하고 있는 추세다.

현재 설 선물은 수제 먹거리가 40% 이상 높은 비중을 차지하고 있으며 그 뒤로 홈 리빙, 디지털·문구류 등이 각각 20%, 15%로 인기를 얻고 있다. 이에 아이디어스는 다양한 테마별 설 선물 1150여종을 엄선해 최대 85% 할인하는 '설 선물 할인전'을 마련했다. 각종 수공예품, 수제먹거리, 전통주, 농축수산물, 뷰티, 악세사리, 이색 핸드메이드 선물 등 받는 사람의 연령대에 맞춘 30여개 다양한 카테고리로 구성돼 있는 것이 특징이다.

특히 아이디어스는 산지 직배송 프리미엄 농축수산물과 명절 상차림을 도와주는 수제 요리를 비롯해 특별한 용돈 세뱃돈 봉투 기획전, 5만원 이하 선물 모음전, 테이블웨어 할인전도 설 연휴 기간까지 진행한다.

