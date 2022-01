[포토] 2022 방송통신인 신년인사회 터치버튼 퍼포먼스

김부겸 국무총리(왼쪽 네번째)가 21일 오전 서울 여의도 63컨벤션센터에서 열린 방송통신인 신년인사회에서 퍼포먼스를 하고 있다. 왼쪽부터 박수현 청와대 국민소통수석, 박성재 한국방송협회장, 한상혁 방송통신위원회 위원장, 김 총리, 유영상 한국정보통신진흥협회장, 이원욱 국회 과학기술정보방송통신위원장./김현민 기자 kimhyun81@

