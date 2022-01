남동발전, 여수 연료전지설비 작년 이용률 99% '국내 최고'

1년 만에 이용률 15%P↑

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국남동발전 여수발전본부에서 운영 중인 연료전지설비의 지난해 발전 이용률이 99%를 웃돌며 국내 최고 수준을 기록했다. 이용률 향상에 따라 운영수익도 목표치를 30% 이상 초과 달성할 것으로 남동발전은 기대하고 있다.

남동발전은 2021년 여수발전본부 연료전지 이용률이 99.2%를 기록했다고 21일 밝혔다. 이는 2020년 국내 연료전지 운영 기업 중 가장 높은 이용률을 기록한 국내 5개 기업의 평균 이용률 92%보다 7%포인트 이상 높은 수치로 국내 연료전지 중 가장 높은 이용률이다. 여수발전본부 연료전지는 10㎿급 액체인산염(PAFC) 형식으로 두산퓨얼셀이 주기기를 공급해 제작됐다. 최초 운영 당시인 2020년 평균 발전 이용률은 84%에 불과했지만 1년여 만에 이용률이 15%포인트 이상 향상된 것이다.

남동발전 관계자는 "체계적인 개선 노력과 함께 순수 국내 기술로 제작된 설비 이점이 작용했기에 가능했다"며 "남동발전은 연료전지 이용개선을 위해 직접정비와 간접정비, 점검관리로 나눠 이용률 개선 대책을 마련해 현장에 적용했다"고 말했다. 국내 기술력으로 제작된 설비의 이점을 적극 활용해 제조사인 두산퓨얼셀 기술팀과의 교류를 통해 설비 이해도를 높여 유틸리티 설비 공급의 안정화를 가져올 수 있었고, 핵심 부품에 대한 예비품 확보도 비교적 수월해 고장시간을 감소시킬 수 있었다고 남동발전은 설명했다. 이 결과 2020년 10월 84%에 그쳤던 이용률은 지난해 1월 96%로 증가했고, 같은 해 7월에는 무려 100.2%의 발전이용률을 나타내는 등 이용률이 향상됐다.

남동발전은 이용률 향상에 따라 여수발전본부 연료전지 운영으로 발생하는 수익이 당초 목표 대비 31%가량 늘어날 것으로 전망하고 있다. 남동발전 관계자는 "여수발전본부의 이번 연료전지 운영에 대한 성공 경험을 바탕으로 각 사업소에서도 탄소중립을 위한 노력뿐만 아니라 수소경제 활성화를 선도할 수 있는 다양한 시도를 펼쳐나가겠다"고 말했다.

