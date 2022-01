<승진>

◆지점장

▲부여 김미향 ▲초량 김인기 ▲서대문역 박영선 ▲신마산 서정원 ▲통영 정호영

◆RM

▲대구중앙 권석현 ▲대구 이장섭 ▲수유역금융센터 허장무 ▲녹산공단 황재현

<전보>

◆지역본부장

▲종로금융센터 감승권 ▲상공회의소 강병삼 ▲공덕역 권혁소 ▲온양 금인철 ▲수유역금융센터 김덕순 ▲잠실역금융센터 김종서 ▲울산 모종민 ▲강남역금융센터 박말봉 ▲마포 서유석 ▲야탑역 신영호 ▲동탄 오인자 ▲구로디지털단지 이영준 ▲해운대동백 이재헌 ▲남역삼금융센터 이정호 ▲창원 이징호 ▲삼성중앙역 장성순 ▲여의도금융센터 전병권 ▲강서금융센터 정영석 ▲부평 정재훈 ▲성서 조상래 ▲방배동 차태근 ▲대전 최규창

◆센터장

▲영업1부PB센터 김영호 ▲Club1PB센터 김영훈 ▲역삼역금융센터 손덕수 ▲트윈타워 정철 ▲롯데월드타워금융센터 하송암

◆지점장

▲센텀파크 강남이 ▲무거동강래석 ▲신촌강명주 ▲동성로 고창훈 ▲음성 구자훈 ▲전민동구향숙 ▲창동역 김경림 ▲두산타워김경훈 ▲용문역 김광년 ▲논현역 김기원 ▲제주금융센터 김남구 ▲진주중앙 김남석 ▲구서동 김동준 ▲충주 김명환 ▲강동역 김민석 ▲Club1한남PB센터 김병주 ▲포천 김병철 ▲낙성대역 김보영 ▲신영통 김성상 ▲익산 김세훈 ▲연산동 김승현 ▲올림픽선수촌PB센터 김연준 ▲죽전 김영완 ▲만촌역 김영인 ▲충무로역 김용기 ▲중산 김용찬 ▲대전시청 김은숙 ▲예산 김인옥 ▲화명동 김임수 ▲삼성역기업센터 김장식 ▲범어역김재성 ▲대구중앙 김정근 ▲풍암동 김정남 ▲구로김제형 ▲강남역 김종민 ▲동대신역김지헌 ▲가경동 김진여 ▲신길동 김진영 ▲부산연산금융센터 김철성 ▲일산 김태훈 ▲평촌역 김한선 ▲제천 김한승 ▲원주금융센터 김형국 ▲이천 김형철 ▲송파 나미란 ▲송파헬리오시티 나옥희 ▲청주 류금식 ▲성환 류은경 ▲인천서구청 문기정 ▲관저동 문상희 ▲서귀포 문창원 ▲천안 민홍기 ▲진천동 박경희 ▲63빌딩 박병미 ▲응암동 박순호 ▲오사카 박용천 ▲보라매 박윤순 ▲공릉동 박재홍 ▲북가좌 박정미 ▲본리동 박정진 ▲혜화동 박정하 ▲석계역 박제빈 ▲독산동 박종진 ▲가산디지털 박진석 ▲대림역 박태혁 ▲동광동 박희진 ▲천안두정금융센터 백종돈 ▲나운동 백현환 ▲발안 서상용 ▲연신내역 서예원 ▲대구죽전 서정배 ▲김포신도시 성낙중 ▲신방동 성남경 ▲내자동 성백준 ▲장한평 성안제 ▲울산중앙 송근헌 ▲청량리역 송하철 ▲대천 신영수 ▲강남 신효석 ▲신정동 심경순 ▲메트로시티 안희수 ▲녹산공단 양건용 ▲안중 양섭 ▲서울아산병원 양재윤 ▲마두역 양주열 ▲송도GCF 엄중걸 ▲논산 엄태성 ▲도안 오미경 ▲하계역 오인철 ▲상무 우승구 ▲파주 위형희 ▲아시아선수촌PB센터 유보영 ▲학동 유용무 ▲분당중앙 윤병태 ▲서천 윤성현 ▲온천장역 윤수인 ▲오정동 윤현애 ▲신중동역 윤혜영 ▲안국동 은재현 ▲이수역 이경해 ▲정관 이동수 ▲합정역 이동원 ▲천안공단 이동철 ▲대구혁신도시 이상길 ▲노원역 이상희 ▲용인동백 이성아 ▲범어동 이수권 ▲홍대역 이승석 ▲호평 이신희 ▲태안 이은섭 ▲성수역 이재선 ▲효자동 이재준 ▲안산금융센터 이재호 ▲흑석뉴타운 이정희 ▲율량동 이정희 ▲마곡 이종욱 ▲잠원역 이지선 ▲홍성 이지준 ▲삼선교 이진우 ▲부천남 이충성 ▲공주 이현순 ▲대흥동 이형우 ▲춘천 이혜연 ▲여천 임대식 ▲가천대 임성은 ▲화곡역 임영진 ▲안산 임정균 ▲금산 임중훈 ▲방이동 장만규 ▲서현역 장미선 ▲군자역 장봉원 ▲서초센터 장은혜 ▲화서역 장중현 ▲언주역 장태융 ▲양정동 전무석 ▲방화동 정민구 ▲문정동 정연우 ▲안동 정영일 ▲숙대입구역 정은경 ▲도마동 정호순 ▲둔촌역 정희균 ▲공덕동 조명상 ▲코엑스 조영복 ▲홍제역 조인호 ▲서교동 조재한 ▲쌍용동 조훈경 ▲도곡PB센터 주명희 ▲대연동 주정원 ▲호치민 주진규 ▲신사역 진석근 ▲서압구정 진현숙 ▲고대병원 천병주 ▲양재역 최규하 ▲천안역 최명선 ▲부천 최성국 ▲별내신도시 최수길 ▲강릉 최오선 ▲방학동 최용재 ▲을지로금융센터 최원호 ▲고덕역 최재혁 ▲장안동 최재호 ▲남동공단 최정규 ▲하남 최정헌 ▲부천도당금융센터 최창운 ▲원곡동외국인센터 최호재 ▲삼성전자 한미화 ▲국제전자센터 한상헌 ▲오산금융센터 한석현 ▲미아사거리역 한영준 ▲한남1동 홍민덕 ▲대신동 황병일 ▲경기광주 황소희

◆PB센터장

▲대치동골드클럽 김명자 ▲서현역골드클럽 김현주 ▲둔산골드클럽 김혜중 ▲여의도골드클럽 이수현 ▲롯데월드타워골드클럽 이호재

◆RM

▲전주금융센터 강병욱 ▲방배동 강석태 ▲삼성중앙역 강지훈 ▲계동 강진혁 ▲김해 고정우 ▲SK센터 고주환 ▲녹산공단 김강 ▲합정역 김강영 ▲세종한누리 김근희 ▲구로디지털 김동혁 ▲기관사업섹션 김명철 ▲마곡 김민구 ▲과천 김민석 ▲반월공단 김성훈 ▲원주금융센터 김순석 ▲둔산 김영태 ▲장안동 김정오 ▲무역센터 김형호 ▲송탄 남형우 ▲노원동 류순열 ▲성서 민병철 ▲수원금융센터 박건호 ▲잠실역금융센터 박기영 ▲대전영업부 박대규 ▲삼성중앙역 박대준 ▲양주금융센터 박재영 ▲천안중앙 박종복 ▲구로디지털단지 박준현 ▲판교 박진성 ▲울산금융센터 박창용 ▲순천금융센터 배태근 ▲신사동 서희경 ▲상공회의소 설동태 ▲프로젝트금융섹션 송기복 ▲평촌범계역 신덕우 ▲잠실역금융센터 신진경 ▲대전금융센터 양정모 ▲삼성역기업센터 오세범 ▲성남 오영근 ▲분당금융센터 오윤환 ▲충무로 오지석 ▲영업2부 유강석 ▲울산 유성식 ▲오창 윤석정 ▲가락금융센터 윤영효 ▲동탄 이경숙 ▲남대문 이규호 ▲기관사업섹션 이대경 ▲무역센터 이민철 ▲대전 이상명 ▲롯데월드타워금융센터 이승한 ▲인천 이정임 ▲구미 이직 ▲남동기업센터 이학재 ▲시화공단 이현욱 ▲양산 이형선 ▲남역삼금융센터 이홍준 ▲강남역금융센터 임태형 ▲기관사업섹션 장선희 ▲삼성센터 전승현 ▲부평 정은미 ▲기관사업섹션 정응섭 ▲마산금융센터 정태훈 ▲코엑스 조영수 ▲영업부 최권배 ▲한남1동 최민기 ▲영업부 최상일 ▲동래 최하늘 ▲부동산금융섹션 표성훈 ▲방배동 한상욱 ▲영업1부 한종배 ▲마포 황지연

◆Gold PB

▲대치동골드클럽 김기호 ▲방배서래골드클럽 김윤겸 ▲서압구정골드클럽 김하진 ▲압구정PB센터 김학수 ▲Club1한남PB센터 문경아 ▲목동골드클럽 문영미 ▲법조타운골드클럽 박영희 ▲올림픽선수촌PB센터 박은주 ▲도곡PB센터 심혜진 ▲법조타운골드클럽 양재혁 ▲부산InternationalPB센터 이원주 ▲압구정PB센터 이은별 ▲Club1PB센터 이은정 ▲이촌동골드클럽 이희영 ▲Club1PB센터 임혜정 ▲Club1PB센터 장영희 ▲영업1부PB센터 장윤서 ▲평창동PB센터 정대중 ▲영업1부PB센터 최미선 ▲강남파이낸스PB센터 하영미

◆섹션장

▲IT정보개발섹션 강금대 ▲개인여신심사섹션 강은숙 ▲IT금융개발섹션 계용근 ▲인사섹션 곽유근 ▲신용감리섹션 김경호 ▲준법지원섹션 김주현 ▲영업혁신섹션 김학현 ▲글로벌개발섹션 김호경 ▲종금영업섹션 박재훈 ▲리빙트러스트센터 박현정 ▲플랫폼개발섹션 방명환 ▲신용리스크관리섹션 배창욱 ▲IT기획섹션 겸 IT시스템섹션 손병준 ▲프로젝트금융섹션 양철원 ▲ICT리빌드섹션 윤현식 ▲업무혁신섹션 이미란 ▲소비자리스크관리섹션 장준영 ▲재무기획섹션 전승일 ▲충청정책지원섹션 조성원 ▲영업추진지원섹션장 조장원 ▲CIB전략섹션 진건창 ▲정보보호섹션 최대현 ▲브랜드전략섹션 한성욱

