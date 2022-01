LG에너지솔루션 청약, 2040세대가 가장 많았다

신한금융투자 투자자 대상 분석

20대, 30대 MZ투자자 비중 48.6%

[아시아경제 이민지 기자]LG에너지솔루션 공모주 청약에 참여한 투자자 분석 결과 2040세대 비중이 가장 많은 것으로 나타났다.

21일 신한금융투자 빅데이터센터에 따르면 LG에너지솔루션 공모 청약에 참여한 신한금융투자 투자자를 대상으로 분석한 결과 2040세대가 가장 많았다. 전체 투자자 중 30대가 28.6%로 가장 많았고, 40대 22.8%, 20대 20%, 50대 16.4%, 60대 6.9%, 70대 이상 1.6%, 20대 미만 3.7% 순으로 나타났다. 남성과 여성의 비중은 각각 49.5%, 50.5% 로 동일한 수준이었다.

납입된 청약증거금의 연령대별 비중을 살펴보면 여유자금을 보유한 50대의 비중이 26.5%로 가장 높았고 그 뒤를 40대 24.3%, 60대 19%로 나타났다.

이번 청약에서 MTS와 같은 디지털 채널을 이용해 청약에 참여한 투자자가 98.4%로 나타났다.청약금액을 살펴보면 디지털 채널을 이용한 청약은 전체 납입 증거금의 84.2%를 차지했고, 지점을 방문해 청약한 투자자의 증거금이 15.8%를 차지해 거액자산가의 경우 지점에 방문해 청약에 참여하는 경우도 많았다.

김승수 신한금융투자 빅데이터센터장은 “최근 신한금융투자를 통해 공모주 청약에 참여한 고객 연령대를 분석한 결과 20대와 30대의 비중이 꾸준히 증가하고 있다”고 밝히고 “디지털 채널을 통한 투자에 관심이 많은 MZ세대의 성향이 반영된 것으로 판단된다”고 말했다.

