현대오일뱅크, 아람코와 암모니아 활용·도입 협약

[아시아경제 최대열 기자] 현대오일뱅크는 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코와 암모니아 활용 타당성 조사 등을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 21일 밝혔다. 두 회사의 MOU에 따라 저탄소 연료원으로 암모니아가 적절한지 따지는 것을 비롯해 사우디아라비아로부터 장기간 공급받을 기회도 생겼다.

암모니아는 수소와 함께 미래 친환경 연료 가운데 하나로 꼽히며 이미 비료·질산의 주 원료로 쓰면서 전 세계적으로 운송 인프라가 갖춰져 있어 수소보다 유용하다는 평이 있다. 수소는 운송 시 영하 253℃ 극저온 상태를 유지해야 하나 암모니아는 영하 34℃에서 보관이 가능하다. 지난 18일(현지시간) 열린 협약식에는 주영민 현대오일뱅크 대표와 올리비에르 토렐 아람코 화학부문 부사장 등이 참석했다.

주 대표는 "이번 암모니아 도입을 통해 글로벌 저탄소 연료 생태계 확대에도 기여할 것"이라고 말했다. 올리비에르 부사장은 "협약으로 저탄소 연료원의 적용과 사업가능성을 발전시킬 수 있는 기회를 찾길 바라며 한국의 에너지 전환에 중요한 역할을 할 것"이라고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr